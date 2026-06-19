『ごみ清掃芸人』としても活動する、お笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが6月19日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。



【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「液漏れや粉がふいている電池は、水酸化カリウムなので、ゴム手袋やレジ袋をうまく使って、素手で触らないように電池を抜いてください」 【マシンガンズ滝沢】



滝沢さんは液漏れして白い粉状のものが付着した乾電池の画像を添えて「液漏れや粉がふいている電池は、水酸化カリウムなので、ゴム手袋やレジ袋をうまく使って、素手で触らないように電池を抜いてください。」と投稿。





また乾電池の処分方法について「23区だと不燃ごみですが、地域によって有害ごみや電池の日など呼び方が違うので、パンフレットに従って捨ててください！」と呼びかけました。





滝沢さんは、日々SNSを通じ「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。

※ごみの分別方法や回収ルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の指示をご確認ください。

【担当：芸能情報ステーション】