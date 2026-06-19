Amazonは、プライム会員限定のビッグセール「プライムデー」を、2026年7月10日（金）深夜0時から7月13日（月）23時59分までの4日間にわたって開催します。また、それに先駆け、7月7日（火）0時から7月9日（木）23時59分にかけて「プライムデー先行セール」も開催されます。

日本で初めてセール対象になる「iPhone Air」などが狙い目！

今年のプライムデーで最も注目したいのが、充実のラインアップで展開されるアップル製品。日本で初めてプライムデーのセール対象として、「iPhone Air」「AirPods Pro 3」「Apple Watch SE 3」が登場します。いずれの製品も、7月7日スタートの先行セールからいち早く購入可能です。

さらに、7月10日からのプライムデー当日には、「iPhone 15」や「iPhone 16e」も特別価格で提供されるとのこと。人気モデルがお得に手に入る絶好のチャンスです。

激安ストア「Amazon Haul」も特別価格に！ お得なポイント還元キャンペーンも必見

2025年10月にスタートした、日用品からファッションまでをお手頃価格で豊富に取り揃えたストア「Amazon Haul（ホウル）」も要チェック。今年のプライムデーでは、先行セールから幅広いカテゴリーのアイテムが特別価格で提供されます。

さらに、お買い物がさらにお得になる各種キャンペーンも同時開催されます。

「プライムデーポイントアップキャンペーン＆大抽選会」では、期間中にキャンペーンにエントリーし、合計1万円（税込）以上の買い物をすると、最大1万ポイントが還元されます。また、大抽選会では最大10万ポイントが当たるチャンスも用意されています。

加えて、dアカウントとの連携キャンペーンも見逃せません。dアカウントとAmazonアカウントを新規連携してお買い物をすると、初回購入金額の10％（上限500ポイント）がdポイントで還元されます。さらに、dポイントを500ポイント利用したうえで5,000円（税込）以上の買い物をすると、最大10万ポイントが当たる抽選会にも参加可能です。

年に一度のビッグセール。欲しかったあのガジェットや日用品を、キャンペーンを駆使してさらにお得にゲットしましょう！

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