TWS、海辺で弾ける“青春ビジュアル”に釘付け！日本2ndシングル『SODA SODA』コンセプトフォト公開

TWSが、爽やかな夏の魅力をまとい、日本活動への期待を高めた。

TWSは6月17日・18日に、グループ公式SNSを通じて日本2ndシングル『SODA SODA』のコンセプトフィルムとオフィシャルフォトAバージョンを公開した。

【写真】TWS、日本の夏を楽しむ“エモSHOT”

公開された写真には、夏の海辺で楽しい時間を過ごすメンバーたちの姿が収められている。メンバーたちはじゃれ合ったり、笑顔で駆け回ったりしながら、青春の活気あふれる日常を表現した。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）TWS

8月4日にリリースされる日本2ndシングル『SODA SODA』は、青春のきらめく瞬間を詰め込んだ作品だ。日本オリジナル曲を含む全3曲が収録され、TWSならではの爽やかなエネルギーがたっぷりと盛り込まれている。

日本で着実に人気を伸ばしているTWSは、5thミニアルバム『NO TRAGEDY』で好成績を記録している。同作はリリースから約1カ月半後の6月14日付オリコン「デイリーアルバムランキング」で1位を獲得し、ロングヒットを証明した。

これは、6月11日に出演した日本の音楽イベント「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」での反響が順位上昇につながったものとみられる。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）TWS

『NO TRAGEDY』は発売月の出荷枚数が25万枚を突破し、日本レコード協会からゴールドディスク「プラチナ」認定を獲得。こうした人気を背景に、Billboard JAPANの2026年上半期チャート「Top Album Sales」では、第5世代K-POPアーティストのアルバムとして最高順位となる10位を記録した。

さらにTWSは、8月7日に開催される夏の大型イベント「めざましライブ TWS in めざましWANGANフェス」や、8月14日・16日に開催される日本最大級の音楽フェス「SUMMER SONIC 2026」への出演も控えている。

これに先立ち、TWSは6月27日・28日にソウル・KSPO DOMEで「2026 TWS TOUR ‘24/7:FOR:YOU’ IN SEOUL」を開催し、アジアツアーをスタートさせる。本ツアーは、福岡、兵庫、神奈川、マカオ、バンコク、シンガポール、高雄を含む全8都市を巡る予定だ。

なお、ソウル公演は視界制限席を含む全席がチケット販売当日に完売し、TWSの高い人気を改めて証明した。

（記事提供＝OSEN）

◇TWS プロフィール

HYBE傘下のPLEDISエンターテインメントから、SEVENTEEN以来9年ぶりにデビューしたボーイズグループ。メンバーはシンユ、ドフン、ヨンジェ、ハンジン、ジフン、ギョンミンの6名。2024年1月22日に1stミニアルバム『Sparkling Blue』でデビューし、韓国の主要授賞式で新人賞8冠を達成。2025年7月、日本1stシングル『はじめまして』で正式に日本デビューを果たした。