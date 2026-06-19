犬が熟睡できているサインとは？

犬が熟睡できる環境の特徴を知る前に、まずは愛犬が安心して眠れているかをチェックしてみましょう。

リラックスした姿勢（仰向け、足を投げ出している）で眠る 呼吸がゆっくり落ち着いている 途中で寝床を移動しない 日中にぼーっと眠そうな様子が見られない

このような様子が見られる場合は、愛犬が安心して熟睡できているサインです。すでに寝床に安心感や快適さを感じているのでしょう。

犬が『熟睡できる環境』５選

犬が熟睡するためには、"安心感"が必要不可欠です。では、どんな環境だと犬たちが安心して眠れるのでしょうか。

1.静かで落ち着ける場所

犬は、飼い主が思っている以上に音や明るさに敏感です。

テレビ音やドアの開閉、人が出入りする気配を感じる場所では、警戒心が働いてなかなか熟睡できません。そのため、適度に静かな場所を寝床として選ぶことが大切です。

また、少し照明を落とした方が眠りやすい犬もいます。常に明るい環境では、眠りが浅くなりやすいので、飼い主は夜更かししないように気をつけましょう。

2.室温や湿度が適切

人間も同じように感じますが、犬も室内が暑すぎても寒すぎても、熟睡しにくくなります。

特に、夏の暑さや冬の寒さ、そしてエアコンの風が直撃する環境には注意が必要です。特に夏場は、夜中も気温が高いので、エアコンをつけっぱなしにしてあげるのが安心でしょう。

3.「自分だけの寝床」がある

犬は安心できる"縄張り"を大切にします。そのため、自分専用のベッドやクレート、毛布など、「自分はここで寝るんだ」と定まっている場所があると、落ち着いて眠りやすい傾向にあります。

もしも多頭飼いしているご家庭では、わんちゃんの数だけベッドや寝床となる場所を用意してあげましょう。それぞれに安心できる場所があることで、みんなが平等に熟睡しやすくなります。

4.安心するニオイに包まれている

犬はニオイから安心感を得ることもあります。例えば、飼い主のニオイが染み付いている毛布などに包まれて眠ることで、落ち着いて安眠できる犬も少なくありません。

他にも自分のニオイが染み付いたお気に入りのぬいぐるみを持って寝床に行くことで、安心して眠れる犬もいます。なんだか小さな子どもみたいで可愛いですよね。

5.落ち着けてゆとりのある環境

愛犬が快適に熟睡するためには、落ち着ける広さで、且つゆとりのある環境が必要です。狭すぎると寝返りが打てずに寝苦しさを感じますし、広すぎると「敵に襲われるかも」という警戒心が働きやすくなり、こちらもまた睡眠を浅くしてしまいます。

そのため、愛犬が余裕を持って寝返りを打てて、足を伸ばしてもゆとりがあるくらいのスペースを用意してあげましょう。

熟睡を妨げるNG環境とは？

ここで、愛犬の熟睡を妨げているかもしれない注意したいポイントも見ていきましょう。

人の出入りが激しい場所に寝床を設置している ベッドが柔らかすぎる（または硬すぎる） 夜遅くまで刺激が多い（夜ふかし、テレビの音、明るい室内） 飼い主が頻繁に起こす

このような環境、そして飼い主の行動が原因で、犬の睡眠を妨げてしまうことがあります。

愛犬にぐっすり安心して眠ってもらうためにも、夜はなるべく刺激になるような音や明るさをなくし、薄暗く静かな環境を整えてあげましょう。

愛犬が安心して眠れるためにできること

犬の熟睡は、寝床だけで決まるわけではありません。日中の安心感も影響を与えます。

適度に体を動かす 生活リズムを整える 遊びやコミュニケーションで満足度を上げる 飼い主が「安心できる存在」になる

日中、しっかり体を動かすことで、程よい疲労感から眠気を誘います。また、遊びやコミュニケーションの質を上げることで、日中の遊びに満足し、心地よい眠りにつきやすくなる犬も珍しくありません。

何より、飼い主が穏やかに接することで、「この家は飼い主がいるから安心だ」と認識してもらうことも、愛犬が安心して熟睡できるために必要な要素です。

まとめ

犬が熟睡できるかどうかは、寝床やその周りの環境、日中の過ごし方、そして飼い主との関係が影響を与えます。大切なのは、「ちゃんと寝ているかな？」と気にかけ、愛犬の睡眠環境を定期的に見直すことです。

ぜひ愛犬が警戒心を持たずに、ほっと安眠できる環境を整えてあげてくださいね。

(獣医師監修：寺脇寛子)