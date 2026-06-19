【娘やめてもいいですか？】「余計なひと言」感情任せに発言しているだけ？＜第15話＞#4コマ母道場
実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？ 毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。
第15話 ひとりの人間として尊重……？【実母の気持ち】
【編集部コメント】
アイさんが言っても伝わらなかった「余計なひと言が多い」をお父さんが言ったら伝わるでしょうか。幼い頃は無条件で繋がっていた親子関係ですが、子どもが大人になるにつれて関係を続けられなくなってしまう可能性も出てくるのです。そこに至ってしまう原因の根本は、子どもを人として尊重して接してあげられたかどうか。子どもがその環境に納得してくれていたかどうか。もちろん結果論になってしまうかもしれませんが、子どもとの関係に向き合わずに、一方的に感情を押し付けてしまった結果、お母さんはアイさんから距離を取られてしまったのです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第15話 ひとりの人間として尊重……？【実母の気持ち】
【編集部コメント】
アイさんが言っても伝わらなかった「余計なひと言が多い」をお父さんが言ったら伝わるでしょうか。幼い頃は無条件で繋がっていた親子関係ですが、子どもが大人になるにつれて関係を続けられなくなってしまう可能性も出てくるのです。そこに至ってしまう原因の根本は、子どもを人として尊重して接してあげられたかどうか。子どもがその環境に納得してくれていたかどうか。もちろん結果論になってしまうかもしれませんが、子どもとの関係に向き合わずに、一方的に感情を押し付けてしまった結果、お母さんはアイさんから距離を取られてしまったのです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙