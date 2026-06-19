ケータハムカーズ・ジャパン17周年記念車を発売

ケータハムカーズ・ジャパン（エルシーアイ）は6月19日、特別限定車『ケータハム・セブン340スーパースプリント・エディション』の販売を開始した。

【画像】レトロ＆レーシーな限定車、ケータハム・セブン340スーパースプリント・エディション 全45枚

このモデルは、同社が日本での正規輸入販売を開始してから17年目を迎えたことを記念したアニバーサリーモデルであり、日本市場限定で27台が用意される。



ケータハム・セブン340スーパースプリント・エディション ケータハムカーズ・ジャパン

『セブン340スーパースプリント・エディション』は、かつて世界的に大ヒットを記録した、2016年の『セブン・スプリント』と2017年『セブン・スーパースプリント』の2つの限定モデルのスタイルを継承しつつ、ベースモデルを当時の『セブン160』から現行の『セブン340R』へとスイッチして企画された。

数多くの特別装備を備えるモデルながら、価格は日本のファンへの感謝を込めて、1249万6000円のワンプライスに設定された。

英国本社工場では5月より生産が開始されており、日本への導入は今年の冬頃を予定している。

60年代の雰囲気を醸す4色の特別仕様

エクステリアのカラーは、過去の『スーパースプリント』で用意された6色の中から人気の高かった4色を厳選して展開する。

カラーバリエーションは、『ネイビーブルー＋ホワイトノーズバンド』、『シルバー＋レッドノーズバンド』、『ライトグリーン＋ブラックノーズバンド』、『レッド＋ホワイトノーズバンド』で、いずれも専用のノーズバンドペイントが組み合わされる。



ケータハム・セブン340スーパースプリント・エディション ケータハムカーズ・ジャパン

足元には特別なクリーム色の13インチ『アポロ』アロイホイールを装着し、『シルバールマンスタイルメッシュグリル』や『ユニオンジャックバッジ』など、1960年代のレーシングテイストを際立たせるディテールが随所に盛り込まれた。

さらに『高輝度LEDヘッドライト』やポリッシュド仕上げの『フルウインドスクリーン』、特別にクリームパイピングが施された『ソフトトップ＆ドア』などが標準装備される。

職人技とクラシカルな意匠のインテリア

インテリアには、1960年代のノスタルジックな世界観と高いクオリティが融合された世界観が広がる。

シートにはキルト加工とステッチが施された『イネス・タン』カラーのミュアヘッド社製スコティッシュレザーが用いられ、ダッシュボードやインテリアパネルも同色でトータルコーディネートされた。



ケータハム・セブン340スーパースプリント・エディション ケータハムカーズ・ジャパン

コックピットには『スミス製ダイアル』や『モトリタ製スポーツウッドステアリング』に加え、1960年代風の『バッテリーマスタースイッチ』が配され、当時の雰囲気が色濃く演出されている。

さらに、通常はオプション扱いとなる『フルカーペットインテリア』や『ヒーター』を標準装備するほか、助手席側ダッシュボードには限定ナンバーを刻印した専用の『ダッシュプレート』が設置され、限定車としての希少性を物語る。

172psのデュラテック2.0Lエンジン搭載

『セブン340スーパースプリント・エディション』のメカニズムのベースには、伝統的なシリーズ3タイプのナローボディを持つ『セブン340R』のプラットフォームが選ばれた。

パワートレインは、最高出力172psを発生する2.0Lの『フォード・デュラテック』4気筒エンジンに5速マニュアルトランスミッションが組み合わされる。



ケータハム・セブン340スーパースプリント・エディション ケータハムカーズ・ジャパン

足まわりには、ワイドトラック仕様のフロントサスペンションやリアアンチロールバー、アジャスタブルプラットフォームを含む『スポーツサスペンションパック』に、『ビルシュタイン製ダンパー』が奢られる。

駆動系には『リミテッド・スリップ・ディファレンシャル（LSD）』が標準装備されるほか、ブレーキは『ソリッドフロントディスク＆2ピストンキャリパー』を装備し、現代的な高い運動性能とクルマの世界観に見合ったアピアランスを両立している。

セブン340スーパースプリント・エディションの装備

●セブン340Rベース

●シリーズ3（ナローボディー）

●2.0 L フォード・デュラテック4気筒エンジン 172ps

●5スピードギアボックス

●LSD

●スポーツサスペンションパック（ワイドトラック、リアアンチロールバー、アジャスタブルプラットフォーム）

●ビルシュタインダンパー

●13インチ『アポロ』特別クリームアロイ（フロント6″ + リア8″）

●ソリッドフロントディスク + 2ピストンキャリパー

●フルウインドスクリーン（ポリッシュド）・ソフトトップ＆ドア（エアロスクリーンは付属しません）

●特別クリームパイピング（ソフトトップ＆ドア＆トランクカバー）

●イネス・タン色ユニークダッシュボード/スミス製ダイアル

●ミュアヘッド・スコティッシュレザー（イネス・タン）（キルト加工、ステッチ入り）

●イネス・タンテキスチャーパウダーコートインテリアパネル

●フルカーペットインテリア

●モトリタスポーツウッドステアリング

●1960年風バッテリーマスタースイッチ

●3点式シートベルト

●ヒーター

●トンネルトップ（ブラックレザー）

●特別キー（7タイプ）

●12Vパワーソケット、プッシュボタンスタート、イモビライザー

●ダッシュプレート（限定ナンバー入り）

●ブラックルームミラー、SPAサイドビューミラー

●フロントサイクルウイング ※340Rと同じタイプ

●シルバールマンスタイルメッシュグリル＆サイドインテーク

●シルバーエキゾーストヒートシールド

●クロームフィラーキャップ

●特別小径ロールバー（グレーパウダーコート）

●ユニオンジャックバッジ（カラー）

●エクステリアパイピング（クリームホワイト）

●グレーパウダーコートシャーシー＆ウイッシュボーン

●高輝度LEDヘッドライト + LEDサイドライト + LEDリアライト

●セブン340スーパースプリント・エディション専用特別ペイント + ノーズバンドペイント

・ネイビーブルー+ホワイトノーズバンド

・シルバー+レッドノーズバンド

・ライトグリーン+ブラックノーズバンド

・レッド+ホワイトノーズバンド



ケータハム・セブン340スーパースプリント・エディション ケータハムカーズ・ジャパン

ケータハム・セブン340スーパースプリント・エディションのスペック

全長：3100mm

全幅：1575mm

全高：1115mm

ホイールベース：2225mm

トレッド（前 / 後）：1270mm / 1336mm

最低地上高：100mm

乾燥重量：560kg



エンジン：フォード・デュラテック 2.0L 4気筒

排気量：1999cc

ボア×ストローク：87.5 x 83.1

使用燃料：ハイオクガソリン

燃料タンク容量：36L

最高出力：172ps / 7250rpm

最大トルク：17.7kg-m / 6500rpm

最高速度： 209km/h

0-100km加速： 5.0秒以下

パワーウエイトレシオ：307ps/t

トランスミッション： 5速MT



サスペンション形式

前：ダブルウィッシュボーン

後：Aフレーム＆ド・ディオン



ブレーキ

前：ソリッドディスク、2ピストンキャリパー

後：ソリッドディスク



タイヤサイズ（前後）：185/60R14

ホイールサイズ（前後）：6.0J x 14



ケータハム・セブン340スーパースプリント・エディション ケータハムカーズ・ジャパン