「ランクルFJ」登場直後に即完売！

2026年5月14日、トヨタ「ランドクルーザーシリーズ」の“末弟”となる「ランドクルーザーFJ」が発売されました。

同シリーズは現在、「300」「250」「70」といった大型の本格四駆をラインナップしますが、新型ランドクルーザーFJは全長4575mm×全幅1855mm×全高1960mmともっともコンパクトなサイズを実現。それでいて、ラダーフレーム構造をしっかりと継承した本格的なモデルとなっています。

【画像】超カッコいい！ これが即完売した「ランクルFJ」です！（30枚以上）

また、ランドクルーザー250と比べるとホイールベースが270mm短いため、最小回転半径が小さく（5.5m）、街中はもちろん、オフロードも含めた機動力に優れているのも特徴のひとつです。

パワートレーンは、2.7リッターガソリン（2TR-FE型）と6速ATの組み合わせで、「ハイエース」や「ランドクルーザー プラド」やランドクルーザー250などでも高い信頼性で定評のあるエンジンを搭載。高い耐久性を継承しつつ、オフロード走行性能の向上が図られています。なお、ATにはブリッピングダウンシフト制御も盛り込まれました。

WLTCモード燃費は、8.7km／Lです。

駆動方式はパートタイム4WDを採用。ダイヤル式トランスファー切り替えスイッチにより2WDと4WDを容易に切り替えられます。

そのほか、250mmに達する最低地上高をはじめ、「ダウンヒルアシストコントロール（DAC）」、登坂発進時に後退速度を緩和する「ヒルスタートアシストコントロール（HAC）」、電動リヤデフロックなどによりランドクルーザーシリーズにふさわしい悪路走破性を備えています。

後席は、75mmの前後スライドと40度のリクライニングが可能で、大人でももちろん座れますが、後席の足元空間はそれなりといった印象を受けます。一方で頭上まわりには十分な余裕があり、高めの着座位置による視界の良さも魅力です。

また、荷室容量は通常時で528リットル、後席を倒した最大時で945リットル（いずれもシート上端まで）を確保。このクラスのミドルサイズSUVとしては、平均を少し上回る十分な広さといえるでしょう。天井まで隙間なく荷物を詰め込めば、最大1607リットルまで拡張可能です。

そんなランドクルーザーFJですが、販売状況はどうなのでしょうか。

関東地方にあるトヨタの販売店に最新動向を問い合わせると、発売日時点で数台だったという初回受注枠は即時埋まったとのこと。

もとより、2025年10月の世界初公開と同時に多くの問い合わせがあったそうで、先行予約（顧客リスト）の数人で完売となったといい、現時点で、受注再開の目処は立っていません。

契約に至った場合でも納期に関しては未定ですが、早ければ今秋から今冬くらいに納車が始まるかもしれません。

販売店を訪れた顧客からは、扱いやすいサイズ感や、本格4WDでありながら450万100円（消費税込）という手頃な価格設定に「お値打ち感がある」と高い評価が集まりました。しかしその反面、瞬く間に完売したことで、スタッフのもとには「どうして普通に買えないのか？」という困惑や不満の声も多く寄せられたそうです。

「成約できたお客様からも、納期の関係で選べるボディカラーやオプションに制約があり、そこを残念がられる声もありました」とスタッフが語るように、制限付き販売となった今回の新型。どうしても乗りたいという顧客への現実的な選択肢として、サブスクの「KINTO」を案内し、実際に契約に至った例も複数あったようです。

販売方法は、販売会社により異なったと思われますが、今回話を聞いた販売店では、既存（長年）客優先で、初回受注枠は終わってしまった模様。

なお、一定期間転売しないという誓約書には署名してもらったそうですが、販売方法も含めて販売店や販売会社により運用が異なるのが実情のようです。