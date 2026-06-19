春風亭小朝、相次ぐ落語界の訃報に故人を偲ぶ「浅草の楽屋では早世を惜しむ声が…」「10年後の落語界に必要な噺家だった」
落語家の春風亭小朝（71）が19日、自身のブログを更新。落語界の相次ぐ訃報に故人をしのんだ。
【写真】4日後には独演会も…53歳の若さで亡くなった蜃気楼龍玉さん
落語協会は、16日に三遊亭小歌さんが85歳で心不全のため、18日に落語家の蜃気楼龍玉さんが53歳で心不全のため亡くなったことを発表。小朝はこの日のブログで、2人を追悼。
小歌さんとは、「先日、三遊亭小歌兄さんの訃報を聞いて、自分が見習いだった頃を思い出しました」と書き出し、「一見すると強面の兄さんは牢名主のような雰囲気で楽屋におりましたが、笑うと目が優しくてとても親切な方でした」と思い出をつづった。
龍玉さんについては「そして、続いての訃報が53歳の若さで亡くなった蜃気楼龍玉さん」「浅草の楽屋では先輩、後輩の双方から早世を惜しむ声が」「師匠に傾倒しているのがよくわかる芸風で、今よりもむしろ10年後の落語界に必要な噺家だっただけに……（合掌の絵文字）」とその早すぎる死を惜しんだ。
【写真】4日後には独演会も…53歳の若さで亡くなった蜃気楼龍玉さん
落語協会は、16日に三遊亭小歌さんが85歳で心不全のため、18日に落語家の蜃気楼龍玉さんが53歳で心不全のため亡くなったことを発表。小朝はこの日のブログで、2人を追悼。
小歌さんとは、「先日、三遊亭小歌兄さんの訃報を聞いて、自分が見習いだった頃を思い出しました」と書き出し、「一見すると強面の兄さんは牢名主のような雰囲気で楽屋におりましたが、笑うと目が優しくてとても親切な方でした」と思い出をつづった。
龍玉さんについては「そして、続いての訃報が53歳の若さで亡くなった蜃気楼龍玉さん」「浅草の楽屋では先輩、後輩の双方から早世を惜しむ声が」「師匠に傾倒しているのがよくわかる芸風で、今よりもむしろ10年後の落語界に必要な噺家だっただけに……（合掌の絵文字）」とその早すぎる死を惜しんだ。