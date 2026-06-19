春風亭小朝、相次ぐ落語界の訃報に故人を偲ぶ「浅草の楽屋では早世を惜しむ声が…」「10年後の落語界に必要な噺家だった」

春風亭小朝、相次ぐ落語界の訃報に故人を偲ぶ「浅草の楽屋では早世を惜しむ声が…」「10年後の落語界に必要な噺家だった」