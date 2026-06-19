&TEAM、日本初開催のチャリティイベントに出演！ヘッドライナーとして全10曲の豪華ステージ披露

&TEAMがチャリティイベントに参加し、力強いメッセージを発信した。

&TEAMは、6月18日に東京国際フォーラムで開催された音楽イベント「Global Citizen Live: Tokyo」にヘッドライナーとして出演した。

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「Global Citizen Live: Tokyo」は、困撲滅に向けた世界最大規模の活動を展開する国際アドボカシー団体「Global Citizen（グローバル・シチズン）」が主催する、日本初の音楽イベントだ。

Getty Images for Global Citizen

「グローバル・シチズン」は2008年に設立され、極度の貧困を撲滅することを目指す世界最大のアドボカシープラットフォームを提供。これまで世界中で開催されたグローバル・シチズンの音楽イベントには、ビヨンセ、コールドプレイ、BTS、BLACKPINK、リアーナ、エド・シーラン、マライア・キャリー、Stray Kids、ビリー・アイリッシュ、レッド・ホット・チリ・ペッパーズなど、数多くの著名なアーティストが出演した。

本イベントのチケット収益は、世界中の困難な状況に置かれている子どもたちに質の高い教育を提供することを目的に、160億円の資金調達を目指して世界規模で取り組む「FIFA Global Citizen教育基金」に寄付される。

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初めてのチャリティイベントへ参加した&TEAMは、音楽を通じて社会貢献へのアクションを融合させるというイベントの意義を深く受け止め、メンバー自らの言葉で世界中の子どもたちへの教育支援やグローバルヘルス推進の重要性を力強く発信した。

ライブ中盤のMCでは、リーダーのEJが韓国語、ニコラスが中国語、マキが英語での挨拶を交えながら、メンバー一人ひとりが個性豊かに自己紹介を行い、日本発のグローバルグループとして初めて日本で開催される本イベントに参加できたことへの光栄な想いを伝えた。

Kは「僕たち&TEAMは日本発のグローバルグループとして、初めて日本で開催される『Global Citizen Live: Tokyo』に参加させていただき、とても光栄に思っています」と語り、ハルアは「今日この瞬間に、僕たち&TEAMとみなさんで一つになって、より良い未来のために変化を起こせるきっかけにできたらとても嬉しく思います」と客席へ呼びかけた。

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さらに、ライブの盛り上がりが最高潮に達した後のパネルトークステージにもメンバーが再び登場。今回のイベントが持つ地球規模のムーブメントについてのメッセージとして、フウマが「Global Citizenは、『世界から貧困をなくそう』と呼びかける地球規模の大きなムーブメントとなっています」と紹介。これを受けてKが「今夜、ここにいる僕たち全員もその大きなアクションの一部になっています。このイベントを通じて、世界中でサポートを必要としている方々が、少しでも健康でより良い生活を送れるように、僕たちの力を届けましょう！」と力強く宣言した。

また、今回のイベントチケット収益が「FIFA Global Citizen教育基金」に寄付され、支援が届きにくい地域の子どもたちの教育やスポーツの機会拡大に役立てられることについて、タキは「皆さんが買ってくださったチケットも、この活動へのサポートにつながっています。一人ひとりの力が、次の世代の子どもたちの未来を切り開く大きな力となっています」と来場したファンへ深い感謝を伝えた。

JOも「音楽の力、そしてこうして皆で繋がる力、そして自分たちで世界を変えられると信じる力を、こうして信じて集まってくださった皆さんに、心から感謝したいと思います」とコメントし、最後はマキが英語で「今夜はただ音楽を楽しむだけの時間ではなく、僕たち全員が一つになって、この素晴らしい目的を世界に届けるための特別な夜です。ここ東京からスタートして、より良い未来のために一緒に世界へ変化を起こしていきましょう」と、世界へ向けて力強いメッセージを響かせた。

ステージは、洗練されたグルーヴ感が魅力の『Scent of you』からスタートし、韓国デビュー作品のタイトル曲『Back to Life』を披露。その後も3作連続ミリオンを達成したEPのタイトル曲『We on Fire』や、『Lunatic』『Bewitched』『オオカミ系男子』『MISMATCH』と息つく暇もない圧巻のダンスナンバーで魅了した。

終盤には、ファンから根強い人気を誇る『Big好き (suki)』、紅白歌合戦で披露し話題となった代表曲『FIREWORK』、そして会場のボルテージを最高潮へと導いた『Run Wild』まで、&TEAMの魅力を凝縮した全10曲のセットリストを全力でパフォーマンス。ポジティブなエネルギーを会場全体に波及させ、ヘッドライナーにふさわしい圧巻のステージを届けた。

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。