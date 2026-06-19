ジャンポケ太田、生放送で突然の“丸刈り”披露に騒然 “理由”告白もSNS考察広がる「絶対壁だろ」 妻・近藤千尋には好評「かわいいなって」
お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久が19日、金曜レギュラーを務めるTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）に生出演。突然の“丸刈り姿”にSNSには反響が広がっている。
【写真】「おっしゃれー」「どこにいても絵になる」近藤千尋＆ジャンポケ太田夫妻の“入学式コーデ”2ショット
オープニングトークでMCの麒麟・川島明から「おっ、太田さん（笑）…、びっくりしましたけど（笑）」といじられ、隣にいた妻の近藤千尋は大爆笑。太田は「先週、イラスト伝言ゲームがあって、僕ちょっと間違ってしまったので、今日はその反省の意を込めて…」と、本当ともボケともとれる“理由”を語ると、共演者からは「えー」「やりすぎやりすぎ」「そんな厳しいの？」「やば」という声が飛び、スタジオが騒然とした。
太田は「金曜日を盛り上げきれなかったなと…」と続け、「あと一応これ、アートメイクなんで…そんなに…。一応ダウンタイム中なんで。来週にはなにもなくなってるんで」とスタジオを笑わせ、近藤は「そうですね、なんか息子みたいでね、かわいいなって（笑）」っと、丸刈り頭をなでて、夫婦仲良さをアピール。川島明は「鈴木みのる選手かと思いました」とプロレスラーで例えると、太田は「鈴木みのる選手じゃないです、ヒールレスラーじゃないです」と否定していた。
この放送に「え？！！太田坊主？！！」「太田さん坊主でワロタ」「太田さん坊主！先週の反省で、、、！？！？」「詫びの坊主なの？！？！？」「坊主頭可愛いと嫁はんに言われてちょっと嬉しそうな顔してる太田さん可愛いね」などの反響が広がっているほか、「太田さん坊主になってるw壁か？」「絶対壁だろ 理由」「太田さんの坊主 有吉の壁の確率80%」など、本当の理由は日本テレビ系『有吉の壁』（毎週水曜 後7：00）にあるのではないかという考察が広がっている。
【写真】「おっしゃれー」「どこにいても絵になる」近藤千尋＆ジャンポケ太田夫妻の“入学式コーデ”2ショット
オープニングトークでMCの麒麟・川島明から「おっ、太田さん（笑）…、びっくりしましたけど（笑）」といじられ、隣にいた妻の近藤千尋は大爆笑。太田は「先週、イラスト伝言ゲームがあって、僕ちょっと間違ってしまったので、今日はその反省の意を込めて…」と、本当ともボケともとれる“理由”を語ると、共演者からは「えー」「やりすぎやりすぎ」「そんな厳しいの？」「やば」という声が飛び、スタジオが騒然とした。
この放送に「え？！！太田坊主？！！」「太田さん坊主でワロタ」「太田さん坊主！先週の反省で、、、！？！？」「詫びの坊主なの？！？！？」「坊主頭可愛いと嫁はんに言われてちょっと嬉しそうな顔してる太田さん可愛いね」などの反響が広がっているほか、「太田さん坊主になってるw壁か？」「絶対壁だろ 理由」「太田さんの坊主 有吉の壁の確率80%」など、本当の理由は日本テレビ系『有吉の壁』（毎週水曜 後7：00）にあるのではないかという考察が広がっている。