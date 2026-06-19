ショーツ露出、TWICE・サナが“スカートめくれ”事故に心境吐露「開いた状態で撮られていたなんて…」

TWICEのサナが衣装トラブルに対して心境を明かした。

サナは6月18日、ファン向けコミュニケーションプラットフォームを更新。

【写真】スカートめくれ、ショーツ丸出しのサナ

「フィッティングのときは中央部分が開かないように調整して着ていたのですが、会場に入る際は慌ただしくて鏡を確認できませんでした。開いた状態で撮影されていたことも、控室に戻ってから知りました」と綴っている。

続けて、「ただでさえフィッティングのときのような状態で出られなくて残念だったのに、いろいろな話が出ていてさらに悲しいです。そうでもないのかな…」と、複雑な胸中を打ち明けた。

TWICEは同日、ソウル・鍾路区のカフェで発酵ドリンクブランド「TEAZEN」のイベントに出席。サナはホワイトを基調としたフラワーパターンのドレスに、スイムウェアのようなショーツを合わせた大胆なスタイリングを披露した。

しかし、ドレスの裾部分がめくれ上がってしまい、下に着用していたショーツが露出。一部では“下衣失踪（ボトムスを履いていないように見えるスタイル）”ではないかとの声も上がった。

その後、サナ本人が経緯を説明したことで、今回の騒動はひとまず収束する形となった。

（写真提供＝OSEN）サナ

（記事提供＝OSEN）

◇サナ プロフィール

1996年12月29日生まれ。本名は湊崎紗夏（みなとざき・さな）。大阪府出身。中学3年生の頃にJYPエンターテインメント関係者にスカウトされ、2012年から練習生に。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューした。優れたビジュアルはもちろん、天真爛漫な性格とパフォーマンス時に見せる魅力的な仕草や表情もファンの心を掴んでいる。