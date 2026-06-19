＜お小遣い悩む！＞小学校1年生で毎月500円は多いの？旦那は300円と主張するけれど…
子どもにお金の大切さや使い方を教えるために、小学入学を機にお小遣いを渡す家庭もあるでしょう。お小遣いで悩むのは、金額かもしれませんね。ママスタコミュニティには、小学校1年生のお子さんがいるママから、こんな投稿がありました。
『お小遣い（500円）をスタートする予定です。この金額にした理由は、1年毎に100円アップで6年で1100円。これならば多くはないけれど少なすぎることもない（そのときの物価で足りないと判断すれば多少プラスはする）と思うからです。それに、貯めればある程度大きな額にもなります。旦那からは「1年生にしては渡しすぎ、300円が妥当では？」と言われました。確かに1年生は保護者同伴になり親が払う場面が多く、あまり使う機会もないとは思いますが、500円スタートは渡しすぎでしょうか？ 用途は、例えばカプセルトイ1回は親のお金から出すけれど、2回目なら自分のお小遣いからのように考えています』
今の時代なら、300円は少ないのでは？
『カプセルトイは500円ほどになっていることもあるから、300円は少ないよね』
『今の時代なら、300円は少ないと思うな』
子どもにお小遣いをいくら渡すのかは、各家庭の考え方や教育によってさまざまであり、正解はないのでしょう。特に小学校低学年の場合、子どもだけでお出かけや買い物をすることも少ないため、お小遣いがあっても使う機会がないことも。
ただお金の使い方や大切さを教えるために、お小遣いを渡すことはとてもいいことですよね。投稿者さんは旦那さんの300円と自身の500円のどちらを採用するかで悩んでいる様子ですが、ママたちからは「今の時代は300円は少ないのでは？」という意見がありました。カプセルトイもママたちが子どもの頃は100円や200円、高くても300円ほどだったかもしれませんが、現在は1回500円のものもあります。昨今の物価高の影響で、スーパーやコンビニ、駄菓子屋でも、300円では満足できるほど買えないかもしれません。こうした現代の経済事情から、500円という金額は妥当だと考えるママたちがいました。
意外と使わずに貯金するかも
『同居の祖母が毎月1,000円くれるけれど、ほぼ使わずに貯めているよ』
『うちは100円×学年だけれど、使うことがなくて貯まっていた。外で遊ぶときは、水筒か家にある水のペットボトルを持参。お菓子も家にあるものを持って行って友達と交換していたよ。ゲーセンには行かないし、カプセルトイもしない。遊び方によるんじゃないかな』
投稿者さんはカプセルトイを含め、友達と遊ぶときのお金として500円を渡そうと考えています。もしお金を使うタイミングがなければ貯まっていくでしょうから、それもまた貯金を学べるいい機会でしょう。実際に子どもにお小遣いを渡しているママたちからは、「足りなくなることはなかった」、「全然使わずに貯金していた」というコメントが寄せられていました。友達と遊びに行くとしても、水筒や家にあるお菓子を持参すれば、お金を使うタイミングがないのでしょう。また、親子で出かけたときには親がお金を出すのではないでしょうか。
お子さんが普段から「あれ買って」「これがほしい」と言うのであれば、お小遣いを渡して自分で管理させるのもいいでしょう。しかしそうでなければ、お小遣いを渡しても使わずに貯金するということも考えられそうです。
子どもの状況や遊び方によって金額も渡し方も変わってくるのでは？
『子どもの周りの友達は、お小遣いなし。お年玉から使ったり、必要なときに必要なだけ親にもったりするタイプだった』
『子どもの置かれる環境や家庭状況で違ってくるから、一概には言えないし、その判断は親にしかできないんじゃない？ 判断を額面からスタートするから迷いが出るのよ。子どもの普段の生活、行動範囲から考えてみたら？ まとめて「はい、〇〇円」と渡すか、週に分けて渡すかなども含めると、自分の子に合うお小遣いルールが見えてくると思う』
『300円から試してみたら？ 足りないならまた家族で話し合えばいい』
小学生のお子さんを育てるママの中には、毎月のお小遣いを渡さずに、必要なときにその都度お金を渡しているママもいました。何がほしいのか、なぜほしいのか、そしていくら必要なのかと子どもに申告させた上で、どのくらいの金額が妥当なのかと精査することもできそうです。小学生でお金の使い方を勉強させたいのであれば、こうした親子のコミュニケーションを通じても十分に学ぶことができるのではないでしょうか。
また300円から500円に値上げはしやすいですが、500円から300円への値下げは、子どもが納得しにくい可能性が。まずは300円からスタートしてみて、お子さんのお金の使い方を見た上で、300円のままか、500円に上げるのかを検討していくのもよいかもしれませんね。
文・AKI 編集・こもも