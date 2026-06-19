メキシコvs韓国 スタメン発表
[6.19 北中米W杯グループリーグ第2節](グアダラハラ)
※10:00開始
<出場メンバー>
[メキシコ]
先発
GK 1 ラウール ランヘル
DF 2 ホルヘ サンチェス
DF 4 エドソン・アルバレス
DF 5 ヨハン・バスケス
DF 23 ヘスス ガジャルド
MF 6 エリック リラ
MF 7 ルイス ロモ
MF 26 ブライアン グティエレス
FW 9 ラウール・ヒメネス
FW 16 フリアン キニョネス
FW 25 ロベルト アルヴァルド
控え
GK 12 カルロス アセヴェド
GK 13 ギジェルモ・オチョア
DF 15 イスラエル レジェス
DF 20 マテオ チャヴェス
MF 8 アルバロ・フィダルゴ
MF 17 オルベリン・ピネダ
MF 18 オベド・バルガス
MF 19 ジルベルト・モラ
MF 21 セサル ウエルタ
MF 24 ルイス チャヴェス
FW 10 アレクシス ヴェガ
FW 11 サンティアゴ・ヒメネス
FW 14 アルマンド ゴンサレス
FW 22 ギジェルモ マルティネス
監督
ハビエル・アギーレ
[韓国]
先発
GK 1 キム・スンギュ
DF 2 イ ハンボム
DF 3 イ ギヒョク
DF 4 キム・ミンジェ
MF 6 ファン・インボム
MF 8 ペク スンホ
MF 10 イ・ジェソン
MF 15 キム ムンファン
MF 19 イ・ガンイン
MF 22 ソル ヨンウ
FW 7 ソン・フンミン
控え
GK 12 ソン・ボムグン
GK 21 チョ ヒョヌ
DF 5 キム・テヒョン
DF 13 イ テソク
DF 14 チョ ウィジェ
MF 16 パク ジンソプ
MF 17 ペ ジュノ
MF 23 イェンス・カストロップ
MF 24 キム ジンギュ
MF 26 イ・ドンギョン
FW 9 チョ ギュソン
FW 11 ファン・ヒチャン
FW 18 オ・ヒョンギュ
FW 20 ヤン・ヒョンジュン
FW 25 オム ジソン
監督
ホン・ミョンボ
※10:00開始
<出場メンバー>
[メキシコ]
先発
GK 1 ラウール ランヘル
DF 2 ホルヘ サンチェス
DF 4 エドソン・アルバレス
DF 5 ヨハン・バスケス
DF 23 ヘスス ガジャルド
MF 6 エリック リラ
MF 7 ルイス ロモ
MF 26 ブライアン グティエレス
FW 9 ラウール・ヒメネス
FW 16 フリアン キニョネス
FW 25 ロベルト アルヴァルド
GK 12 カルロス アセヴェド
GK 13 ギジェルモ・オチョア
DF 15 イスラエル レジェス
DF 20 マテオ チャヴェス
MF 8 アルバロ・フィダルゴ
MF 17 オルベリン・ピネダ
MF 18 オベド・バルガス
MF 19 ジルベルト・モラ
MF 21 セサル ウエルタ
MF 24 ルイス チャヴェス
FW 10 アレクシス ヴェガ
FW 11 サンティアゴ・ヒメネス
FW 14 アルマンド ゴンサレス
FW 22 ギジェルモ マルティネス
監督
ハビエル・アギーレ
[韓国]
先発
GK 1 キム・スンギュ
DF 2 イ ハンボム
DF 3 イ ギヒョク
DF 4 キム・ミンジェ
MF 6 ファン・インボム
MF 8 ペク スンホ
MF 10 イ・ジェソン
MF 15 キム ムンファン
MF 19 イ・ガンイン
MF 22 ソル ヨンウ
FW 7 ソン・フンミン
控え
GK 12 ソン・ボムグン
GK 21 チョ ヒョヌ
DF 5 キム・テヒョン
DF 13 イ テソク
DF 14 チョ ウィジェ
MF 16 パク ジンソプ
MF 17 ペ ジュノ
MF 23 イェンス・カストロップ
MF 24 キム ジンギュ
MF 26 イ・ドンギョン
FW 9 チョ ギュソン
FW 11 ファン・ヒチャン
FW 18 オ・ヒョンギュ
FW 20 ヤン・ヒョンジュン
FW 25 オム ジソン
監督
ホン・ミョンボ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります