開催国カナダが歴史的一勝！ ショッキングなアクシデント発生も…退場者を２人出したカタールを６−０粉砕！ W杯初勝利を挙げる
現地６月18日に開催された北中米ワールドカップのグループB第２戦で、開催国カナダとカタールが激突した。
立ち上がりからボールを握り、積極的に攻撃を仕掛けるカナダは16分に先制に成功する。ジョンストンのクロスからジョナサン・デイビッドがボレーシュート。相手GKアブナダがはじいたボールをラリンが押し込んだ。
さらに29分、敵陣ボックス手前右でボールを受けたブキャナンがシュート。相手に当たってこぼれたボールに反応したJ・デイビッドが強烈なダイレクトボレーを叩き込んで追加点を奪った。
一方のカタールは33分に退場者を出す。ブキャナンに最終ラインを抜け出されると、自陣ボックス手前の中央でアフメドがたまらずファウル。レッドカードを受けた。
45＋３分にはカナダに３点目が生まれる。ジョンストンの右からのクロスにラリンが頭で合わせるも、カタール守護神のセーブに遭う。それでもこぼれ球をJ・デイビッドが押し込んだ。このままカナダが３−０とリードして前半を終える。
迎えた後半、カナダにアクシデントが発生。マディボのタックルを受けたコネの左足があらぬ方向に曲がってしまう。このプレーでマディボはレッドカードを受けて退場。コネは担架に乗せられてピッチを後にした。
それでも64分、負傷交代したコネに代わって途中出場したサリバがボックス手前右寄りからの直接FKを突き刺した。
攻め続けるカナダは75分にも相手のオウンゴールで加点。後半アディショナルタイムにはJ・デイビッドがハットトリック達成となる得点を決めてゴールラッシュを締め括った。
このまま６―０で勝利して、記念すべきW杯初勝利を挙げた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】手で背番号の「８」を作り…負傷交代のコネに捧げた、サリバの直接FK弾
立ち上がりからボールを握り、積極的に攻撃を仕掛けるカナダは16分に先制に成功する。ジョンストンのクロスからジョナサン・デイビッドがボレーシュート。相手GKアブナダがはじいたボールをラリンが押し込んだ。
さらに29分、敵陣ボックス手前右でボールを受けたブキャナンがシュート。相手に当たってこぼれたボールに反応したJ・デイビッドが強烈なダイレクトボレーを叩き込んで追加点を奪った。
45＋３分にはカナダに３点目が生まれる。ジョンストンの右からのクロスにラリンが頭で合わせるも、カタール守護神のセーブに遭う。それでもこぼれ球をJ・デイビッドが押し込んだ。このままカナダが３−０とリードして前半を終える。
迎えた後半、カナダにアクシデントが発生。マディボのタックルを受けたコネの左足があらぬ方向に曲がってしまう。このプレーでマディボはレッドカードを受けて退場。コネは担架に乗せられてピッチを後にした。
それでも64分、負傷交代したコネに代わって途中出場したサリバがボックス手前右寄りからの直接FKを突き刺した。
攻め続けるカナダは75分にも相手のオウンゴールで加点。後半アディショナルタイムにはJ・デイビッドがハットトリック達成となる得点を決めてゴールラッシュを締め括った。
このまま６―０で勝利して、記念すべきW杯初勝利を挙げた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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