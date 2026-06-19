＜義母のせいで夫が怪しい…＞25年ぶりに社交ダンスする夫「練習する」泊まりで！？【第1話まんが】
私はカオリ（46歳）。夫のユウイチ（46歳）と結婚して、子どもを2人育ててきました。娘も息子ももうすっかり大きくなり、それぞれ学生生活を謳歌しています。そんなとき夫が、「昔やっていた社交ダンスをまた始めたい」と言ってきました。義両親が社交ダンスの教室を開いているため、「ゆくゆくは教室を継いでほしい」という義母からの誘いも大きかったようです。義両親が講師をしているのは私も知っていたし、特に反対する理由はありませんでした。
社交ダンスなんて、私はテレビで見たことがある程度。近くで大会が開催されたときに義両親の応援に行ったことがありますが……。そのとき衣装の値段を聞いて、驚愕した記憶があります。私には一生縁がないものだと思っていました。
夫は義両親の教室を継ぐため、ひとまずは大会に出たり資格を取ったりしていくようです。そのためにかなりの練習が必要だというのは聞いていました。けれど……。夫はそのうち、週末になるたびに教室へ泊まり込むようになったのです。
夫が社交ダンスの練習に行くのは週末です。金曜になると仕事帰りに教室へ直行して、そのまま泊まるのです。土曜はお昼すぎにいったん家に帰ってきますが、夜になって出かけたと思ったらまた日曜まで泊まり込み……。
私は社交ダンスに詳しくありませんが、趣味のレッスンを泊まり込みでするなんて聞いたことがありません。徹夜で練習するわけでもないだろうし、終電で帰ってきてまた朝から行けばいいと思うのですが。頑張っているのはわかるけれど、こんなに頻繁に泊まらないといけないものなのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
社交ダンスなんて、私はテレビで見たことがある程度。近くで大会が開催されたときに義両親の応援に行ったことがありますが……。そのとき衣装の値段を聞いて、驚愕した記憶があります。私には一生縁がないものだと思っていました。
夫は義両親の教室を継ぐため、ひとまずは大会に出たり資格を取ったりしていくようです。そのためにかなりの練習が必要だというのは聞いていました。けれど……。夫はそのうち、週末になるたびに教室へ泊まり込むようになったのです。
夫が社交ダンスの練習に行くのは週末です。金曜になると仕事帰りに教室へ直行して、そのまま泊まるのです。土曜はお昼すぎにいったん家に帰ってきますが、夜になって出かけたと思ったらまた日曜まで泊まり込み……。
私は社交ダンスに詳しくありませんが、趣味のレッスンを泊まり込みでするなんて聞いたことがありません。徹夜で練習するわけでもないだろうし、終電で帰ってきてまた朝から行けばいいと思うのですが。頑張っているのはわかるけれど、こんなに頻繁に泊まらないといけないものなのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子