日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2807（+13.5　+0.48%）
ホンダ　1413（-1　-0.07%）
三菱ＵＦＪ　3402（+28　+0.83%）
みずほＦＧ　8312（+63　+0.76%）
三井住友ＦＧ　6787（+59　+0.88%）
東京海上　7378（+54　+0.74%）
ＮＴＴ　148（+0.1　+0.07%）
ＫＤＤＩ　2716（+0.5　+0.02%）
ソフトバンク　209（-1.1　-0.52%）
伊藤忠　1869（-2　-0.11%）
三菱商　4595（+25　+0.55%）
三井物　4754（+35　+0.74%）
武田　5045（+8　+0.16%）
第一三共　2731（+25　+0.92%）
信越化　7544（+85　+1.14%）
日立　4860（+60　+1.25%）
ソニーＧ　3281（+31　+0.95%）
三菱電　6124（+68　+1.12%）
ダイキン　23903（+108　+0.45%）
三菱重　3977（+9　+0.23%）
村田製　11927（+182　+1.55%）
東エレク　79244（+3164　+4.16%）
ＨＯＹＡ　28803（+288　+1.01%）
ＪＴ　6091（+4　+0.07%）
セブン＆アイ　1943（-2.5　-0.13%）
ファストリ　84961（+861　+1.02%）
リクルート　11266（+101　+0.90%）
任天堂　7108（-58　-0.81%）
ソフトバンクＧ　7557（+368　+5.12%）
キーエンス（普通株）　79043（+1523　+1.96%）