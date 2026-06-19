日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2807（+13.5 +0.48%）
ホンダ 1413（-1 -0.07%）
三菱ＵＦＪ 3402（+28 +0.83%）
みずほＦＧ 8312（+63 +0.76%）
三井住友ＦＧ 6787（+59 +0.88%）
東京海上 7378（+54 +0.74%）
ＮＴＴ 148（+0.1 +0.07%）
ＫＤＤＩ 2716（+0.5 +0.02%）
ソフトバンク 209（-1.1 -0.52%）
伊藤忠 1869（-2 -0.11%）
三菱商 4595（+25 +0.55%）
三井物 4754（+35 +0.74%）
武田 5045（+8 +0.16%）
第一三共 2731（+25 +0.92%）
信越化 7544（+85 +1.14%）
日立 4860（+60 +1.25%）
ソニーＧ 3281（+31 +0.95%）
三菱電 6124（+68 +1.12%）
ダイキン 23903（+108 +0.45%）
三菱重 3977（+9 +0.23%）
村田製 11927（+182 +1.55%）
東エレク 79244（+3164 +4.16%）
ＨＯＹＡ 28803（+288 +1.01%）
ＪＴ 6091（+4 +0.07%）
セブン＆アイ 1943（-2.5 -0.13%）
ファストリ 84961（+861 +1.02%）
リクルート 11266（+101 +0.90%）
任天堂 7108（-58 -0.81%）
ソフトバンクＧ 7557（+368 +5.12%）
キーエンス（普通株） 79043（+1523 +1.96%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2807（+13.5 +0.48%）
ホンダ 1413（-1 -0.07%）
三菱ＵＦＪ 3402（+28 +0.83%）
みずほＦＧ 8312（+63 +0.76%）
三井住友ＦＧ 6787（+59 +0.88%）
東京海上 7378（+54 +0.74%）
ＮＴＴ 148（+0.1 +0.07%）
ＫＤＤＩ 2716（+0.5 +0.02%）
ソフトバンク 209（-1.1 -0.52%）
伊藤忠 1869（-2 -0.11%）
三菱商 4595（+25 +0.55%）
三井物 4754（+35 +0.74%）
武田 5045（+8 +0.16%）
第一三共 2731（+25 +0.92%）
信越化 7544（+85 +1.14%）
日立 4860（+60 +1.25%）
ソニーＧ 3281（+31 +0.95%）
三菱電 6124（+68 +1.12%）
ダイキン 23903（+108 +0.45%）
三菱重 3977（+9 +0.23%）
村田製 11927（+182 +1.55%）
東エレク 79244（+3164 +4.16%）
ＨＯＹＡ 28803（+288 +1.01%）
ＪＴ 6091（+4 +0.07%）
セブン＆アイ 1943（-2.5 -0.13%）
ファストリ 84961（+861 +1.02%）
リクルート 11266（+101 +0.90%）
任天堂 7108（-58 -0.81%）
ソフトバンクＧ 7557（+368 +5.12%）
キーエンス（普通株） 79043（+1523 +1.96%）