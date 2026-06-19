１９日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０５：００ 米・対米証券投資
０８：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査
０８：３０ 日・全国消費者物価指数
０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合議事要旨
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１５：００ 独・生産者物価指数
１５：００ 英・小売売上高
※日・閣議
※ジューンティーンス（奴隷解放記念日）の祝日で米国市場が休場
※中国，香港，台湾市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：サツドラＨＤ<3544>，コーセル<6905>
出所：MINKABU PRESS
０５：００ 米・対米証券投資
０８：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査
０８：３０ 日・全国消費者物価指数
０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合議事要旨
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１５：００ 独・生産者物価指数
１５：００ 英・小売売上高
※日・閣議
※ジューンティーンス（奴隷解放記念日）の祝日で米国市場が休場
※中国，香港，台湾市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：サツドラＨＤ<3544>，コーセル<6905>
出所：MINKABU PRESS