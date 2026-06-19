アメリカのプロバスケットボールリーグ、NBAで53年ぶりに優勝したニューヨーク・ニックスの選手らがパレードを行いました。

記者

「ニックスの選手がやってきました。みなさんビールを飲んで、お祭り騒ぎです」

喜びの表情を見せているのは、先週末、NBAの決勝で、53年ぶりに優勝を決めたニューヨーク・ニックスの選手たち。マンハッタンの最南端からおよそ1キロほどの道のり、通称「キャニオン・オブ・ヒーローズ」＝英雄たちの谷をパレードしました。

沿道には、200万人以上のファンが駆けつけて歓声をあげ、ビルからは紙吹雪がまかれました。

ニックスのファン

「感無量！生まれ変わった気分だ。ニックスよ、永遠に！優勝を実際に見られるなんて信じられない。これは夢じゃなく現実だ！」

「どれくらい興奮しているか、言葉じゃ説明できないよ。人生に一度あるかないかの機会だからね」

「この瞬間は想像できなかった！100万年経っても無理だった！ずっと（優勝から）見放されてきたんだから」

ニックスの選手たちは市庁舎までパレードし、マムダニ市長からも祝意を伝えられました。