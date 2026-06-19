森田剛、マンガ家の“万年アシスタント”役で新境地 是枝裕和監督率いる分福の新作『見上げてごらん』公開決定
俳優の森田剛が主演を務める映画『見上げてごらん』が、10月30日より東京・テアトル新宿ほかで公開されることが決定した。マンガづくりに携わる迷えるオトナたちのちょっと可笑しくて、ちょっと心を軽くしてくれる物語。あわせて、WEB限定のデジタルティザービジュアルも解禁された。
【動画】デジタルティザービジュアルモーフィング映像
本作は、是枝裕和監督や西川美和監督らが所属する映像制作集団「分福」の新鋭監督、森本晶一と佐藤快磨によるダブル監督作。森本は原案・脚本も手がけ、本作で長編劇場映画監督デビューを果たす。
主人公は、巨匠マンガ家のアシスタントを長年務める42歳の土屋輝一。夢を追い続けながらも、マンガ家としてデビューした後輩や、人気声優として活躍する別居中の妻に複雑な思いを抱え、高校受験を控えた娘とも気持ちがすれ違う日々を送っている。
そんなある日、土屋のもとに“仲間”と挑む新たなマンガ企画が舞い込む。人生に迷いながらも前へ進もうとする大人たちの姿を描くヒューマンドラマだ。
森田が演じる土屋は、夢の賞味期限が過ぎたと感じながらも人生を模索し続ける人物。圧倒的な存在感と高い演技力で知られる森田にとっても、これまでにない新たなキャラクターへの挑戦となる。
監督の森本は、小泉堯史監督、降旗康男監督、是枝裕和監督らのもとで経験を積み、『万引き家族』『怪物』などでは助監督を務めてきた。本作は、自身の経験から着想を得たオリジナルストーリーだ。
一方の佐藤監督は、2014年に制作した『ガンバレとかうるせぇ』で注目を集め、長編劇場映画監督デビュー作『泣く子はいねぇが』で「第68回サン・セバスティアン国際映画祭」コンペティション部門最優秀撮影賞を受賞。本作が長編劇場映画2作目となる。
日常の中にある小さな可笑しみや愛おしさを描きながら、「何者にもならなくてもいい。肩肘張らなくても大丈夫」と優しく語りかける本作。森田剛が体現する“迷える大人”の姿に注目が集まりそうだ。
なお、公開決定にあわせて解禁されたデジタル・ティザービジュアルは、モーフィング映像を用いたWEB限定仕様となっている。
【動画】デジタルティザービジュアルモーフィング映像
本作は、是枝裕和監督や西川美和監督らが所属する映像制作集団「分福」の新鋭監督、森本晶一と佐藤快磨によるダブル監督作。森本は原案・脚本も手がけ、本作で長編劇場映画監督デビューを果たす。
そんなある日、土屋のもとに“仲間”と挑む新たなマンガ企画が舞い込む。人生に迷いながらも前へ進もうとする大人たちの姿を描くヒューマンドラマだ。
森田が演じる土屋は、夢の賞味期限が過ぎたと感じながらも人生を模索し続ける人物。圧倒的な存在感と高い演技力で知られる森田にとっても、これまでにない新たなキャラクターへの挑戦となる。
監督の森本は、小泉堯史監督、降旗康男監督、是枝裕和監督らのもとで経験を積み、『万引き家族』『怪物』などでは助監督を務めてきた。本作は、自身の経験から着想を得たオリジナルストーリーだ。
一方の佐藤監督は、2014年に制作した『ガンバレとかうるせぇ』で注目を集め、長編劇場映画監督デビュー作『泣く子はいねぇが』で「第68回サン・セバスティアン国際映画祭」コンペティション部門最優秀撮影賞を受賞。本作が長編劇場映画2作目となる。
日常の中にある小さな可笑しみや愛おしさを描きながら、「何者にもならなくてもいい。肩肘張らなくても大丈夫」と優しく語りかける本作。森田剛が体現する“迷える大人”の姿に注目が集まりそうだ。
なお、公開決定にあわせて解禁されたデジタル・ティザービジュアルは、モーフィング映像を用いたWEB限定仕様となっている。