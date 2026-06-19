6月15日～6月19日 公開

榊原徹士さん

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秋田書店は、ヤンチャンWeb内の「グラビア」ページにて、グラビアを6月15日から6月19日にかけて公開した。

「メンズマンデー」に登場しているのは榊原徹士さん。紗倉まなさんの「ヤングチャンピオン烈No.5」アザーカット、アップアップガールズ（2）の兵頭美波さんによる「ヤングチャンピオンNo.13」アザーカットも掲載されている。

そのほか、#Mooove!・姫野ひなのさんの「ヤングチャンピオンNo.12」アザーカット、「あんず 今月の一推しグラビアン」に登場するあんずさんののアザーカットも公開されている。

【メンズマンデー】

榊原徹士さん

【「ヤングチャンピオン烈No.5」アザーカット】

紗倉まなさん

【「ヤングチャンピオンNo.13」アザーカット】

兵頭美波さん

【「ヤングチャンピオンNo.12」アザーカット】

姫野ひなのさん

【「あんず 今月の一推しグラビアン」アザーカット】

あんずさん

(C)松本寛也（秋田書店）

(C)上野勇（秋田書店）

(C)上村透生（秋田書店）

(C)佐藤佑一（秋田書店）

