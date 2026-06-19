【グラビア】紗倉まなさんや兵頭美波さんなど、ヤンチャンWebのグラビア公開！
6月15日～6月19日 公開
(C)松本寛也（秋田書店）
榊原徹士さん
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秋田書店は、ヤンチャンWeb内の「グラビア」ページにて、グラビアを6月15日から6月19日にかけて公開した。
「メンズマンデー」に登場しているのは榊原徹士さん。紗倉まなさんの「ヤングチャンピオン烈No.5」アザーカット、アップアップガールズ（2）の兵頭美波さんによる「ヤングチャンピオンNo.13」アザーカットも掲載されている。
そのほか、#Mooove!・姫野ひなのさんの「ヤングチャンピオンNo.12」アザーカット、「あんず 今月の一推しグラビアン」に登場するあんずさんののアザーカットも公開されている。【メンズマンデー】
榊原徹士さん【「ヤングチャンピオン烈No.5」アザーカット】
紗倉まなさん【「ヤングチャンピオンNo.13」アザーカット】
兵頭美波さん【「ヤングチャンピオンNo.12」アザーカット】
姫野ひなのさん【「あんず 今月の一推しグラビアン」アザーカット】
あんずさん
(C)松本寛也（秋田書店）
(C)上野勇（秋田書店）
(C)上村透生（秋田書店）
(C)佐藤佑一（秋田書店）