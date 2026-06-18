【レポート】岩田剛典、三代目JSB 15周年YEARへの想いとグループ9度目となるドームツアーへの意気込みを語る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

6月17日、兵庫・阪急西宮ガーデンズ本館4階 木の葉のステージにて、FM802の番組公開収録が開催され、三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典がゲストとして登場した。

■多方面で活躍する現在のスタンスや今後の展望についても言及

現在、デビュー15周年イヤーを迎え、9度目となるドームツアーを開催中の三代目 J SOUL BROTHERS。グループとして記念すべき節目のタイミングで行われた今回の公開収録には、FM802リスナー750組1500名が招待され、会場は大きな歓声と熱気に包まれた。

岩田がFM802の公開収録に登場するのは今回が初めて。イベントでは、これまでの活動を振り返りながら、15周年という節目を迎えた今の心境についてトークが展開された。長年応援してきたファンへの感謝の気持ちを語る場面もあり、会場からは温かい拍手が送られた。

さらに、現在開催中のドームツアー『三代目 J SOUL BROTHERS PRESENTS “JSB LAND ～FOREVER～”』についても言及。「これまでの軌跡と感謝を届けるツアー」と位置づける本公演の見どころや意気込みを語り、7月1・2日に大阪・京セラドーム大阪にて開催される大阪公演へ向けても来場者の期待をいっそう高めた。

また、ソロアーティストGANとしても活動を広げるなかでの近況についてもトークは及び、多方面で活躍する現在のスタンスや今後の展望についても語られた。公開収録は終始和やかな雰囲気のなかで進行。普段ラジオでは聴くことのできないリアルな表情や言葉を間近で感じられる貴重な機会となった。

そして、来場者へのサプライズとして6月18日よりNetflixにて世界独占配信開始されるアニメ『刃牙道』第2クールのエンディングテーマとなっている新曲「KATANA」のアニメ尺が、配信よりひと足先に披露され、会場は大盛り上がり。参加者にとっては、岩田との特別な時間を共有する忘れられないひとときとなった。

なお、今回の公開収録の模様は、6月25日のFM802『on-air with TACTY IN THE MORNING』の10時台にてオンエアされる予定だ。

■リリース情報

2026.06.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「RISE NOW」

2026.07.01 ON SALE

SINGLE「Who’s Next / RISE NOW」

■関連リンク

『on-air with TACTY IN THE MORNING』番組サイト

https://funky802.com/tacty/

GAN（岩田剛典）OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/Artist/index/310?m=bemyguest

https://www.universal-music.co.jp/iwata-takanori/

三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL SITE

https://jsoulb.jp/