お笑いタレント・くまだまさし（52）が18日、自身のX（旧ツイッター）を更新。家族の休日投稿が話題を呼んでいる。

「今日は家族でディズニーシーに行く予定を立ててたので仕事をオフにしてました」と書き出したくまだ。「そしたら娘が急に驚く事を言ってきた『17日友達とディズニーシー行く事になった』」と振り返った。

「『えーーーー仕事オフにしたのにー』と思ったけどしょうがねぇー友達同士で行った方が楽しいから、楽しんできなね〜と言いました」としたものの「と思ったら今日娘が急に驚く事を言ってきた『私も友達もお金キツイからディズニー中止になった』」とまさかの展開を告白。「『えーーーーもう午前中予定入れちゃったよー』でも『お金がキツイから』とか何か若者って感じで良いっすねー」と娘の発言に振り回されたことを明かした。

「て事で奥さん娘がアウトレット行きたいと言うので午後から茨城のアウトレットに行ってきました」「俺は何も買わずただの荷物持ち」と家族3人で買い物へ。「夜ご飯はディズニー横のイクスピアリに行きました」「今家に帰ってきて2人でファッションショーをして楽しんでます これの為に俺は仕事をやってるんだ」と添えた。

この投稿にネット上では「やばいなんか泣く」「こんなの、いいパパすぎるだろ」「娘さんが羨ましい」「素敵なご家族って実在するのね」「ああ、こんな家族っていいな」「普通そんなんキレちゃうよ」などのコメントが寄せられた。