映画『免許返納!?』監督、免許失効していた 西野七瀬はノーメイク免許更新に赤面
■映画『免許返納!?』公開前夜祭イベントに登壇
俳優・西野七瀬（32）、河合勇人監督が18日、都内で行われた映画『免許返納!?』（6月19日公開）の公開前夜祭に参加した。
【写真】カッコイイ…観客に笑顔を振りまく舘ひろし
映画にあわせ、返納したいエピソードを話すことに。河合監督は「免許失効」と書いたフリップをオープンし「30年ぐらい前なんですけど、この仕事を始めたぐらいに免許更新の連絡が何度も来ていたんですけど、行くのをなまけまして…。失効してしまいました」とぶっちゃけ、八嶋智人は「よくそれで監督しましたね」とツッコミを入れていた。一方、西野は「免許更新」とフリップに記した。
西野は「私は免許更新しました！」と最初に報告しながらも「更新する時に30分の講習を受けることは知っていたんですけど、写真を更新すると知らなくて…。パッと行って、パッと受け取るだけだと思ってノーメイクで行っちゃった。予約もしていたので『帰ります』とも言えず…。そのまま流れるように写真を取っていただき、無事に新しい免許証はもらったんですけど…。次はいつ新しく写真を撮り直せるんだろうって。恥ずかしいです。あんまり写真は見せたくない…」と赤面。西野のエピソードを聞いていた河合監督は笑顔で、八嶋から「何をのほほんと笑っているんですか！」と注意されていた。
本作で主演の舘ひろしが演じるのは、芸術作品よりもアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南条弘。かつてアクションで一世を風靡（ふうび）した南条は、俳優仲間のバイク事故をきっかけに世間から「免許返納」を迫られ、大きな騒動に巻き込まれていく。世論とマネージャーの説得に抗いながら、「まだハーレーに乗ってショットガンをぶっ放したい」と訴える南条の姿を、ユーモアと疾走感たっぷりに描く。
舞台あいさつには、舘、黒川想矢も参加した。
俳優・西野七瀬（32）、河合勇人監督が18日、都内で行われた映画『免許返納!?』（6月19日公開）の公開前夜祭に参加した。
【写真】カッコイイ…観客に笑顔を振りまく舘ひろし
映画にあわせ、返納したいエピソードを話すことに。河合監督は「免許失効」と書いたフリップをオープンし「30年ぐらい前なんですけど、この仕事を始めたぐらいに免許更新の連絡が何度も来ていたんですけど、行くのをなまけまして…。失効してしまいました」とぶっちゃけ、八嶋智人は「よくそれで監督しましたね」とツッコミを入れていた。一方、西野は「免許更新」とフリップに記した。
本作で主演の舘ひろしが演じるのは、芸術作品よりもアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南条弘。かつてアクションで一世を風靡（ふうび）した南条は、俳優仲間のバイク事故をきっかけに世間から「免許返納」を迫られ、大きな騒動に巻き込まれていく。世論とマネージャーの説得に抗いながら、「まだハーレーに乗ってショットガンをぶっ放したい」と訴える南条の姿を、ユーモアと疾走感たっぷりに描く。
舞台あいさつには、舘、黒川想矢も参加した。