【ワシントン＝坂本幸信】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は１７日、ウォーシュ新議長のもとで初となる連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を開いた。

政策金利の誘導目標は、４会合連続で３・５０〜３・７５％に据え置いた。従来は年内１回の利下げを想定していた２０２６年の金利見通しは、インフレ（物価上昇）の長期化を警戒し、年内１回の「利上げ」を見込む予想に転じた。

ＦＲＢは３か月に一度、ＦＯＭＣ参加者による経済見通しを公表しているが、ウォーシュ氏は自らの予想を提出しなかった。ウォーシュ氏を除く１８人中９人が、年内の利上げを見込んだ。２６年末時点の政策金利の見通し（中央値）は３・８％となった。前回３月の見通しは３・４％だった。前回は利上げを想定する参加者はおらず、１２人が利下げを予想していた。

ＦＲＢが重視する米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数の見通しは、２６年１０〜１２月期の上昇率が前年同期比３・６％となった。前回は２・７％だった。ウォーシュ氏は会合後の記者会見で、インフレ率について「目標の２％を大幅に上回り続けている」と指摘。「持続的な物価高は国民にとって負担だ。いかなる状況下でも物価の安定を実現する」と強調した。