栗山千明主演『晩酌の流儀５』レギュラーキャストに片岡鶴太郎、森崎博之、ナイツ土屋、本宮泰風、アキラ100％ら
栗山千明が主演を務める7月3日スタートのドラマ『晩酌の流儀５』（テレビ東京系／毎週金曜24時52分放送）より、レギュラーキャストが追加解禁され、土屋伸之（ナイツ）、本宮泰風、アキラ100％が続投し、片岡鶴太郎が今シーズンより出演することが明らかに。さらに第1話ゲストとして、TEAM NACSリーダー・森崎博之の出演が決定した。
【写真】TEAM NACSリーダー・森崎博之が「ホップハウジング」支店長候補役に
本作は「1日の最後に飲むお酒を最高に美味しく飲むことが出来るか」を追求する、“お酒”をテーマにしたグルメドラマ。
2022年にシーズン1がスタートし、放送を重ねる度に、主演・栗山演じる伊澤美幸の食べっぷりと飲みっぷり、晩酌へ一切の妥協を許さない生き様が大きな話題に。そんな本作がシーズン5に突入する。初の2クール連続放送となった昨年に続き本シリーズでも、テレ東の深夜ドラマでは異例となる2クール連続での放送が決定している。
この度、そんな美幸の晩酌を支える個性強烈なレギュラーキャストたちを追加解禁。
肉に対して異常なまでの情熱を持ち、独自すぎる“肉方程式”を真顔で語る、精肉店「ナイスミート」の店主・肉山役の土屋伸之（ナイツ）、強面で口下手なため誤解されやすいが実は温厚で優しい、美幸に恋心を抱く鮮魚店「新雪谷統一」の店員・ヤス役の本宮泰風、ヤスの兄で、明るくひょうきんでヤスの恋の背中を押す鮮魚店「新雪谷統一」の店長・アキラ役のアキラ100％が続投することが決定した。
土屋は「すでに撮影終了後のおつまみオールスターが登場する打ち上げの事で頭がいっぱいですが、しっかり撮影もナイスミートできるように頑張ります」、本宮は「美幸さんを好きになってしまった魚屋です。でも勇気がありません。しかし今回は…！？ 」、アキラ100％は「今シーズンはどんなことが起きるのか！？みなさんも晩酌しながら番組をご覧ください。美幸さんに最高の魚を届けられるよう、頑張ります」と、それぞれコメント。
さらに今シーズンより、レギュラーキャストとして、ヨガの達人であり、自称「ウマエネルギー」という超人的な力を操る青果店「馬太郎」の店主・馬太郎役を、片岡鶴太郎が怪演する。
片岡は「シーズン1から大ファンで拝見しておりました」と作品愛をにじませ、「馬太郎と云う強烈なキャラクターでクセになります〜！お楽しみに〜」とメッセージ。
そして、今作で北海道への進出を果たす、美幸が勤める「ホップハウジング」の札幌支店の支店長候補・林崎役として、TEAM NACSのリーダー・森崎博之の第1話ゲスト出演も決定した。
上司の海野（おかやまはじめ）から新支店の出店場所選定を命じられた美幸は、“北の大地での最高の晩酌”を条件に出張を引き受けることに。 しかし、現地で彼女を待ち受けていた林崎は、かなりの曲者で…。 何を隠そう、あのお茶目な上司・海野の写真を財布に忍ばせるほどの、熱狂的な「海野信者」だったのだ。
そんな林崎が案内する物件は、なぜか牧場の真ん中だったり、すでに成約済みだったりと、本家譲りのお茶目ぶりが大炸裂。 クセ強な相棒に振り回されっぱなしの北海道出張、果たして美幸は無事に物件を選び抜き、極上の晩酌にありつくことができるのか――！？
ドラマ『晩酌の流儀５ 〜夏編〜』は、テレビ東京系にて7月3日より毎週金曜24時52分放送。
追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■土屋伸之／ナイツ（肉山役）
今回も肉山役でドラマに参加させて頂けるという事で大変光栄です。すでに撮影終了後のおつまみオールスターが登場する打ち上げの事で頭がいっぱいですが、しっかり撮影もナイスミートできるように頑張ります。
■本宮泰風（ヤス役）
美幸さんを好きになってしまった魚屋です。でも勇気がありません。だから兄貴に煽られます。けれどうまくいきません。しかし今回は…！？
■アキラ100％（アキラ役）
へい、いらっしゃい！「晩酌の流儀」シーズン5に、鮮魚店「新雪谷統一」の店主として出演させていただきます。シーズン4から商店街の一員になり、楽しくてあっという間の半年間でした。今シーズンはどんなことが起きるのか！？みなさんも晩酌しながら番組をご覧ください。美幸さんに最高の魚を届けられるよう、頑張ります。よろしくお願いします！
■片岡鶴太郎（馬太郎役）
シーズン1から大ファンで拝見しておりました。『晩酌の流儀シーズン５』から登場して参ります！これは大変な事になるぞー！絶対にお見逃しなく（＾＾）。“馬太郎”と云う強烈なキャラクターでクセになります〜！お楽しみに〜！！
■森崎博之（林崎役）
このたびは北海道をロケ地に選んで下さりありがとうございました。濃密すぎる毎日で全く共演者ともスタッフさんとも飲みに行けず残念でしたが、初夏の北海道の美しい景色と食材をこれでもかと撮影していただきました。放送が楽しみです！
【写真】TEAM NACSリーダー・森崎博之が「ホップハウジング」支店長候補役に
本作は「1日の最後に飲むお酒を最高に美味しく飲むことが出来るか」を追求する、“お酒”をテーマにしたグルメドラマ。
この度、そんな美幸の晩酌を支える個性強烈なレギュラーキャストたちを追加解禁。
肉に対して異常なまでの情熱を持ち、独自すぎる“肉方程式”を真顔で語る、精肉店「ナイスミート」の店主・肉山役の土屋伸之（ナイツ）、強面で口下手なため誤解されやすいが実は温厚で優しい、美幸に恋心を抱く鮮魚店「新雪谷統一」の店員・ヤス役の本宮泰風、ヤスの兄で、明るくひょうきんでヤスの恋の背中を押す鮮魚店「新雪谷統一」の店長・アキラ役のアキラ100％が続投することが決定した。
土屋は「すでに撮影終了後のおつまみオールスターが登場する打ち上げの事で頭がいっぱいですが、しっかり撮影もナイスミートできるように頑張ります」、本宮は「美幸さんを好きになってしまった魚屋です。でも勇気がありません。しかし今回は…！？ 」、アキラ100％は「今シーズンはどんなことが起きるのか！？みなさんも晩酌しながら番組をご覧ください。美幸さんに最高の魚を届けられるよう、頑張ります」と、それぞれコメント。
さらに今シーズンより、レギュラーキャストとして、ヨガの達人であり、自称「ウマエネルギー」という超人的な力を操る青果店「馬太郎」の店主・馬太郎役を、片岡鶴太郎が怪演する。
片岡は「シーズン1から大ファンで拝見しておりました」と作品愛をにじませ、「馬太郎と云う強烈なキャラクターでクセになります〜！お楽しみに〜」とメッセージ。
そして、今作で北海道への進出を果たす、美幸が勤める「ホップハウジング」の札幌支店の支店長候補・林崎役として、TEAM NACSのリーダー・森崎博之の第1話ゲスト出演も決定した。
上司の海野（おかやまはじめ）から新支店の出店場所選定を命じられた美幸は、“北の大地での最高の晩酌”を条件に出張を引き受けることに。 しかし、現地で彼女を待ち受けていた林崎は、かなりの曲者で…。 何を隠そう、あのお茶目な上司・海野の写真を財布に忍ばせるほどの、熱狂的な「海野信者」だったのだ。
そんな林崎が案内する物件は、なぜか牧場の真ん中だったり、すでに成約済みだったりと、本家譲りのお茶目ぶりが大炸裂。 クセ強な相棒に振り回されっぱなしの北海道出張、果たして美幸は無事に物件を選び抜き、極上の晩酌にありつくことができるのか――！？
ドラマ『晩酌の流儀５ 〜夏編〜』は、テレビ東京系にて7月3日より毎週金曜24時52分放送。
追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■土屋伸之／ナイツ（肉山役）
今回も肉山役でドラマに参加させて頂けるという事で大変光栄です。すでに撮影終了後のおつまみオールスターが登場する打ち上げの事で頭がいっぱいですが、しっかり撮影もナイスミートできるように頑張ります。
■本宮泰風（ヤス役）
美幸さんを好きになってしまった魚屋です。でも勇気がありません。だから兄貴に煽られます。けれどうまくいきません。しかし今回は…！？
■アキラ100％（アキラ役）
へい、いらっしゃい！「晩酌の流儀」シーズン5に、鮮魚店「新雪谷統一」の店主として出演させていただきます。シーズン4から商店街の一員になり、楽しくてあっという間の半年間でした。今シーズンはどんなことが起きるのか！？みなさんも晩酌しながら番組をご覧ください。美幸さんに最高の魚を届けられるよう、頑張ります。よろしくお願いします！
■片岡鶴太郎（馬太郎役）
シーズン1から大ファンで拝見しておりました。『晩酌の流儀シーズン５』から登場して参ります！これは大変な事になるぞー！絶対にお見逃しなく（＾＾）。“馬太郎”と云う強烈なキャラクターでクセになります〜！お楽しみに〜！！
■森崎博之（林崎役）
このたびは北海道をロケ地に選んで下さりありがとうございました。濃密すぎる毎日で全く共演者ともスタッフさんとも飲みに行けず残念でしたが、初夏の北海道の美しい景色と食材をこれでもかと撮影していただきました。放送が楽しみです！