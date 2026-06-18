竹内涼真の実弟・唯人、バイト掛け持ちで食いつなぐ現実…私財を売却し魂のパフォーマンス！
芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた』#4が18日放送される。#4では、アーティストとして活動する竹内唯人が自身の覚悟を音楽にのせて伝える
【写真】趣里と結婚し第1子も誕生 順風満帆の三山凌輝が審査
この番組は、今年2月に特別番組として全3話を放送した際には、毎週SNSやネットニュース上で大きな反響を呼び、レギュラー化が決定した。番組MCには、前作に続き、2年半ぶりの芸能界復帰とは思えない番組進行を見せた小島瑠璃子と、圧倒的な安定感で番組を盛り上げる平成ノブシコブシの吉村崇の2名が続投。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。
今回、番組最大の目玉となるのが、新システム“ギフティングステージ。自らの売れる資産を売却してもなお、新たな夢への目標金額に届かない挑戦者のために、“ギフテンダー”として大物資産家たちが集結。挑戦者の本気のプレゼンを聞き、「この人の人生の再スタートを応援したい！」と心が動かされた資産家は、なんと自らの資産をその場で売却し、その売却額を“応援金”として挑戦者に贈与する。単に私物を売るだけでは終わらない、資産家たちとのヒリヒリするような真剣勝負のピッチと、善意によって奇跡の再スタートが切られる緊迫の瞬間が、今シーズンの見どころだ。
19歳の時にABEMAの恋愛リアリティーショー『オオカミちゃんには騙されない』で注目を集め、一躍時の人となったアーティストの竹内唯人。華々しく芸能生活のスタートを切ったかに見えた彼だが、現在はアルバイトを掛け持ちしなければ生活できないという、生々しく厳しい現実を激白する。「周りから裕福だと思われているイメージを崩せず、ずっと隠してきたのが恥ずかしかった」と語る竹内は、実兄で俳優の竹内涼真を一番尊敬できる人と言い、生活を支えてもらった過去も明かした。
今回竹内はKing ＆ Princeやtimelesz、こっちのけんとなど、数々の人気アーティストのヒット曲を手掛ける音楽プロデューサー・GRP氏の協力を得て、人生をかけた新曲を制作し、そのミュージックビデオの制作費を獲得すべく、兄に買ってもらった思い出の洋服などの私財を売却し、本気の覚悟を示す。しかし売れるもの全てを売ってもミュージックビデオの制作費には届かず、制作費獲得のため資産家たちの前で魂のパフォーマンスを披露。
しかし資産家陣からは「夢にかけるものが少なすぎる」「甘えがあるのではないか」と辛辣な意見が続出。果たして、竹内の真摯な訴えは百戦錬磨の資産家たちの心を動かすことができるのか？そしてアーティスト・俳優であり、実業家でもある三山凌輝がかけた言葉とは？ 『資産、全部売ってみた』#4はABEMAにて今夜23時放送。
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この番組は、今年2月に特別番組として全3話を放送した際には、毎週SNSやネットニュース上で大きな反響を呼び、レギュラー化が決定した。番組MCには、前作に続き、2年半ぶりの芸能界復帰とは思えない番組進行を見せた小島瑠璃子と、圧倒的な安定感で番組を盛り上げる平成ノブシコブシの吉村崇の2名が続投。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。
19歳の時にABEMAの恋愛リアリティーショー『オオカミちゃんには騙されない』で注目を集め、一躍時の人となったアーティストの竹内唯人。華々しく芸能生活のスタートを切ったかに見えた彼だが、現在はアルバイトを掛け持ちしなければ生活できないという、生々しく厳しい現実を激白する。「周りから裕福だと思われているイメージを崩せず、ずっと隠してきたのが恥ずかしかった」と語る竹内は、実兄で俳優の竹内涼真を一番尊敬できる人と言い、生活を支えてもらった過去も明かした。
今回竹内はKing ＆ Princeやtimelesz、こっちのけんとなど、数々の人気アーティストのヒット曲を手掛ける音楽プロデューサー・GRP氏の協力を得て、人生をかけた新曲を制作し、そのミュージックビデオの制作費を獲得すべく、兄に買ってもらった思い出の洋服などの私財を売却し、本気の覚悟を示す。しかし売れるもの全てを売ってもミュージックビデオの制作費には届かず、制作費獲得のため資産家たちの前で魂のパフォーマンスを披露。
しかし資産家陣からは「夢にかけるものが少なすぎる」「甘えがあるのではないか」と辛辣な意見が続出。果たして、竹内の真摯な訴えは百戦錬磨の資産家たちの心を動かすことができるのか？そしてアーティスト・俳優であり、実業家でもある三山凌輝がかけた言葉とは？ 『資産、全部売ってみた』#4はABEMAにて今夜23時放送。