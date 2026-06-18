古川雄輝＆ゲンジブ長野凌大『普通の恋愛』メインビジュアル＆原作者描き下ろしイラスト到着！
古川雄輝と「原因は自分にある。」の長野凌大がダブル主演する7月2日スタートのドラマ『普通の恋愛』（CBCテレビほか／毎週木曜深夜）より、メインビジュアル、原作者の直正也によるメインビジュアルの描き下ろしイラストが解禁。オープニング主題歌は長野の実弟がメンバーとして活躍する「VOKSY DAYS」による「Blooming」、エンディング主題歌は「ふたりはメリーバッドエンド」による「ひるほし」に決定した。
【写真】ドラマ『普通の恋愛』原作者の直正也によるメインビジュアルの描き下ろしイラスト
原作は、SNS総フォロワー数約40万人を誇る人気漫画家・直正也が描くキャラクターたちが抱える内面的な葛藤や、ごく普通の日常に焦点を当てたBL作品。
過去のトラウマから「誰かと共に生きる未来など来ない」と周囲と深く関わることを避けてきた36歳の上司・文原一良（古川）と、これまで人に恋愛感情を抱いたことがない24歳の部下・東慶伊（長野）。共通の趣味である映画をきっかけに付き合うことになった12歳差のふたりが、世間の目や過去の恋愛、家族への告白など、同性同士だからこそ直面する現実的な壁に不器用に向き合いながら、自分たちにとっての幸せを見つけ出すまでを描く。
今回解禁されたメインビジュアルには、一良と慶伊が織りなす温かな空気感が写し出された。柔らかな光が差し込むナチュラルな室内を背景に、パーカーを羽織った慶伊が手前に座る一良に後ろから腕を回す。二人が穏やかな笑みを交わす姿が印象的だ。日常の延長線上にある幸福な一瞬を切り取った愛おしさに満ちた一枚となっている。
原作者の直正也によるメインビジュアルの描き下ろしイラストは、一良と慶伊の繊細な空気感が再現されており、優しく温かいタッチによって、実写ドラマへの期待感がさらに高まる仕上がりに。
OP主題歌は、8人組ボーイズグループ「VOKSY DAYS」の「Blooming」。メンバーの長野蒼大は、本作の長野凌大の実弟。兄弟による“ドラマ共演（主演×主題歌）”が実現した。ドラマの始まりを華やかに、爽やかで前向きな楽曲で作品を彩る。
長野蒼大は「この度、ドラマ『普通の恋愛』の主題歌を歌わせて頂きます、VOKSY DAYSです。今回グループ初、そして兄（長野凌大）の出演するドラマの主題歌を担当させていただけて、とても幸せです。『Blooming』という楽曲は不安な出会いから始まった2人が、一緒に未来に進んでいく恋の物語を歌った楽曲になっています。素敵な歌詞にも注目して聴いていただき、『君と最後笑っていられますように』という願いが、1人でも多くの方の心に届いてくれたら嬉しいです。是非、ドラマと一緒にVOKSY DAYSの楽曲を楽しんでください！」とコメントしている。
ED主題歌は「ふたりはメリーバッドエンド」の「ひるほし」。同ユニットは、SDR（スターダストレコード）発・2年限定で活動する、ロリィタ武装・ネットシンガーユニット。「メリーバッドエンド」という名のとおり、終わるからこそ美しい―現代のメルヘンを体現する彼女たちのサウンドが、各話の余韻に優しく寄り添う。
「ふたりはメリーバッドエンド」の漆黒さだめは、「この度はエンディング主題歌を担当させていただきありがとうございました！ 今回の楽曲は、ふたメリとしてはかなり新しいアプローチの一曲になっています。いつもとはまた違ったテイストでありながら、作品の世界観に寄り添えるよう歌わせていただきました！ 登場人物たちのまっすぐな感情が丁寧に描かれた歌詞に合わせて、その空気感や温度感がしっかり伝わるよう意識して歌っています」とコメント。
そして「何気ない日常や当たり前に過ごせる時間の大切さを改めて感じられる楽曲にもなっています。楽曲全体が優しく暖かい雰囲気になっていますので、ぜひドラマとあわせて聴いていただけると嬉しいです！」と言葉を寄せている。
ドラマ『普通の恋愛』は、CBCテレビにて毎週木曜7月2日より24時58分、MBSにて7月2日より毎週木曜26時29分（初回は27時30分）、BS朝日にて7月6日より毎週月曜22時54分、TOKYO MXにて7月10日より毎週金曜26時放送。
原作は、SNS総フォロワー数約40万人を誇る人気漫画家・直正也が描くキャラクターたちが抱える内面的な葛藤や、ごく普通の日常に焦点を当てたBL作品。
過去のトラウマから「誰かと共に生きる未来など来ない」と周囲と深く関わることを避けてきた36歳の上司・文原一良（古川）と、これまで人に恋愛感情を抱いたことがない24歳の部下・東慶伊（長野）。共通の趣味である映画をきっかけに付き合うことになった12歳差のふたりが、世間の目や過去の恋愛、家族への告白など、同性同士だからこそ直面する現実的な壁に不器用に向き合いながら、自分たちにとっての幸せを見つけ出すまでを描く。
今回解禁されたメインビジュアルには、一良と慶伊が織りなす温かな空気感が写し出された。柔らかな光が差し込むナチュラルな室内を背景に、パーカーを羽織った慶伊が手前に座る一良に後ろから腕を回す。二人が穏やかな笑みを交わす姿が印象的だ。日常の延長線上にある幸福な一瞬を切り取った愛おしさに満ちた一枚となっている。
原作者の直正也によるメインビジュアルの描き下ろしイラストは、一良と慶伊の繊細な空気感が再現されており、優しく温かいタッチによって、実写ドラマへの期待感がさらに高まる仕上がりに。
OP主題歌は、8人組ボーイズグループ「VOKSY DAYS」の「Blooming」。メンバーの長野蒼大は、本作の長野凌大の実弟。兄弟による“ドラマ共演（主演×主題歌）”が実現した。ドラマの始まりを華やかに、爽やかで前向きな楽曲で作品を彩る。
長野蒼大は「この度、ドラマ『普通の恋愛』の主題歌を歌わせて頂きます、VOKSY DAYSです。今回グループ初、そして兄（長野凌大）の出演するドラマの主題歌を担当させていただけて、とても幸せです。『Blooming』という楽曲は不安な出会いから始まった2人が、一緒に未来に進んでいく恋の物語を歌った楽曲になっています。素敵な歌詞にも注目して聴いていただき、『君と最後笑っていられますように』という願いが、1人でも多くの方の心に届いてくれたら嬉しいです。是非、ドラマと一緒にVOKSY DAYSの楽曲を楽しんでください！」とコメントしている。
ED主題歌は「ふたりはメリーバッドエンド」の「ひるほし」。同ユニットは、SDR（スターダストレコード）発・2年限定で活動する、ロリィタ武装・ネットシンガーユニット。「メリーバッドエンド」という名のとおり、終わるからこそ美しい―現代のメルヘンを体現する彼女たちのサウンドが、各話の余韻に優しく寄り添う。
「ふたりはメリーバッドエンド」の漆黒さだめは、「この度はエンディング主題歌を担当させていただきありがとうございました！ 今回の楽曲は、ふたメリとしてはかなり新しいアプローチの一曲になっています。いつもとはまた違ったテイストでありながら、作品の世界観に寄り添えるよう歌わせていただきました！ 登場人物たちのまっすぐな感情が丁寧に描かれた歌詞に合わせて、その空気感や温度感がしっかり伝わるよう意識して歌っています」とコメント。
そして「何気ない日常や当たり前に過ごせる時間の大切さを改めて感じられる楽曲にもなっています。楽曲全体が優しく暖かい雰囲気になっていますので、ぜひドラマとあわせて聴いていただけると嬉しいです！」と言葉を寄せている。
ドラマ『普通の恋愛』は、CBCテレビにて毎週木曜7月2日より24時58分、MBSにて7月2日より毎週木曜26時29分（初回は27時30分）、BS朝日にて7月6日より毎週月曜22時54分、TOKYO MXにて7月10日より毎週金曜26時放送。