尼崎で「映画祭」“ライブ音響上映”の13作品ラインナップ発表 マイケル、ガンダム、けいおん！などずらり【一覧】
兵庫・尼崎で映画祭『“音”で楽しむ！MOVIXあまがさき 映画祭＜ライブ音響上映＞』 が7月8日〜13日に開催されることが決まり、上映ラインナップが発表された。
【画像一覧】『“音”で楽しむ！MOVIXあまがさき 映画祭＜ライブ音響上映＞』 上映ラインナップ
MOVIXあまがさきで、ライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機器をセッティングし、映画の“音”の臨場感を、大迫力＆ライブ感覚で浴びるように楽しめる映画祭。多彩なジャンルから選りすぐりの傑作ばかり13作品がそろう。
■『“音”で楽しむ！MOVIXあまがさき 映画祭＜ライブ音響上映＞』
会場：MOVIXあまがさき（兵庫県尼崎市潮江1-3-1 あまがさきキューズモール内）
開催期間：2026年7月8日（水）〜7月13日（月）6日間限定
上映作品／全13作品
『Michael／マイケル』 ※V8J絶叫上映企画チーム登壇の“応援上映”の実施もあり
『ボヘミアン・ラプソディ』
『グレイテスト・ショーマン』
『ハイスクール・ミュージカル ザ・ムービー』
『シラート』
『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』
『映画 けいおん！』
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』
『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE キングダム』
『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ』
『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX』
『劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERIOD』
料金：2800円（税込）
※ただし『Michael／マイケル』応援上映回は3300円（税込）
チケット：WEB販売6月22日（月）22:00〜
劇場窓口販売 ：6月23日（火）OPEN〜 ※各回残席がある場合に限り
（R）, TM &（C）2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.
（C）2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
（C）2017 Twentieth Century Fox Film Corporation
（C）2025 LOS DESERTORES FILMS, A.I.E., TELEFONICA AUDIOVISUAL DIGITAL, S.L.U.,FILMES DA ERMIDA, S.L., EL DESEO DA, S.L.U., URI FILMS, S.L.,4A4
（C）尼子騒兵衛／劇場版忍たま乱太郎製作委員会
（C）かきふらい・芳文社／桜高軽音部
（C）創通・サンライズ
（C）創通・サンライズ
（C）UTA☆PRI-MOVIE PROJECT
（C）UTA☆PRI-MOVIE ST PROJECT
（C）UTA☆PRI-MOVIE TN PROJECT
（C）BNOI/劇場版アイナナ製作委員会
（C）2026 Disney and its related entities
【画像一覧】『“音”で楽しむ！MOVIXあまがさき 映画祭＜ライブ音響上映＞』 上映ラインナップ
MOVIXあまがさきで、ライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機器をセッティングし、映画の“音”の臨場感を、大迫力＆ライブ感覚で浴びるように楽しめる映画祭。多彩なジャンルから選りすぐりの傑作ばかり13作品がそろう。
会場：MOVIXあまがさき（兵庫県尼崎市潮江1-3-1 あまがさきキューズモール内）
開催期間：2026年7月8日（水）〜7月13日（月）6日間限定
上映作品／全13作品
『Michael／マイケル』 ※V8J絶叫上映企画チーム登壇の“応援上映”の実施もあり
『ボヘミアン・ラプソディ』
『グレイテスト・ショーマン』
『ハイスクール・ミュージカル ザ・ムービー』
『シラート』
『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』
『映画 けいおん！』
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』
『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE キングダム』
『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ』
『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX』
『劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERIOD』
料金：2800円（税込）
※ただし『Michael／マイケル』応援上映回は3300円（税込）
チケット：WEB販売6月22日（月）22:00〜
劇場窓口販売 ：6月23日（火）OPEN〜 ※各回残席がある場合に限り
（R）, TM &（C）2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.
（C）2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
（C）2017 Twentieth Century Fox Film Corporation
（C）2025 LOS DESERTORES FILMS, A.I.E., TELEFONICA AUDIOVISUAL DIGITAL, S.L.U.,FILMES DA ERMIDA, S.L., EL DESEO DA, S.L.U., URI FILMS, S.L.,4A4
（C）尼子騒兵衛／劇場版忍たま乱太郎製作委員会
（C）かきふらい・芳文社／桜高軽音部
（C）創通・サンライズ
（C）創通・サンライズ
（C）UTA☆PRI-MOVIE PROJECT
（C）UTA☆PRI-MOVIE ST PROJECT
（C）UTA☆PRI-MOVIE TN PROJECT
（C）BNOI/劇場版アイナナ製作委員会
（C）2026 Disney and its related entities