交際相手の5歳の娘をゴミ箱に閉じ込め監禁した疑いで、35歳の会社員の男が逮捕されました。

【写真を見る】交際相手の5歳娘をゴミ箱に閉じ込め監禁か “しつけ”と称して… 35歳男を逮捕 児童相談所から警察に情報提供 三重･松阪市

逮捕されたのは、三重県松阪市の会社員 瀧川和弥容疑者35歳です。

警察によりますと瀧川容疑者は5月12日、交際相手の自宅で交際相手の5歳の娘をゴミ箱に入れて監禁した疑いが持たれています。

女の子をゴミ箱に入れて「フタ」閉める 児童相談所から情報提供

ゴミ箱は子どもの全身が入るほどの大きさでフタがついていて、瀧川容疑者は女の子をゴミ箱に入れたうえで、フタを閉めたということです。

5月20日に児童相談所から警察に情報提供があり、事件が発覚。警察の取り調べに対し瀧川容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているということです。

「しつけ」と称してゴミ箱に…

また、関係者への聴き取りなどによると瀧川容疑者は「しつけ」と称して、女の子を5分ほどゴミ箱に閉じ込めたとみられています。

警察は母親の関与の有無や、事件の経緯について引き続き捜査しています。