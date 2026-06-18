ミュージカル『PandoraHearts』第2弾公演、10月上演決定！オズ＝ベザリウス 役は横山賀三が続投
横山賀三が主演するミュージカル『PandoraHearts』RetraceII‐madness of lost memory‐が、10月に東京・兵庫の2都市にて上演されることが決まった。併せて、原作者・望月淳からの描き下ろし応援イラスト＆コメントも到着した。
【写真】待望の第2弾上演！公演ロゴもチェック
原作は、望月による壮大なダークファンタジー漫画『PandoraHearts』。童話をモチーフに、主人公を取り巻く登場人物の複雑な過去や関係性、さまざまな伏線がちりばめられた緻密なストーリーとなっている。
2025年11月に上演された第1弾公演は、原作の美しくも残酷な世界観を音楽にのせて描き出した。第2弾となる本公演でも、脚本・演出の山崎彬、作詞の高橋亜子、音楽の富貴晴美といった実力派スタッフがそろって続投。さらに、主演のオズ＝ベザリウス役も引き続き横山賀三が務める。
主演の横山賀三は「こうしてまたパンミュの世界に戻れること、そしてまだまだ謎の多かった物語が次のステージへ進んでいくことに、今からとてもワクワクしています！ 新たなキャラクターも加わるとか…！ ご来場くださる皆様に、この作品の持つエネルギーを存分に味わっていただき、最高の観劇体験をお届けできるよう、稽古頑張ります！」と意気込んでいる。
原作者の望月淳は「こうしてパンミュ第2弾のお知らせをできるのは、第1弾をめいいっぱい応援してくださった皆様のお力に他なりません。是非ドヤ顔で第2弾の公演にも足を運んでいただければ幸いです」とコメントした。
ミュージカル「『PandoraHearts』RetraceII‐madness of lost memory‐」は、10月に東京・兵庫にて上演。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■原作・望月淳
この度ミュージカル『PandoraHearts』第2弾の公演が決定いたしました。
「続編をやるのは最初から決まってたんだろう」と思ったかもしれないそこの貴方さま、実は違うんです。
作者がマーベラスさんとスクエニさん、その他大勢の関係者からハブられ情報遮断されてでもいない限り、パンミュは第1弾発表の時点で続編の「ぞ」の字もありませんでした。
つまり、こうしてパンミュ第2弾のお知らせをできるのは、第1弾をめいいっぱい応援してくださった皆様のお力に他なりません。
是非ドヤ顔で第2弾の公演にも足を運んでいただければ幸いです。
本当に有難うございます。
素晴らしいスタッフの皆様によって紡がれる物語の続きがどうなるのか、新たに登場する「彼等」はオズにどう関わっていくのか、果たしてヴィンセントは歌うことが出来るのか…、作者と共に楽しみにしていただけたらとても嬉しいです。
■オズ＝ベザリウス 役・横山賀三
ミュージカル『PandoraHearts』第2弾公演の上演が決定しました！
再びオズくんを演じられること、本当に嬉しいです。
前回の公演では、温かく愛にあふれたキャスト・スタッフの皆さんに囲まれ、役者としてもたくさんの気づきをいただきました。
こうしてまたパンミュの世界に戻れること、そしてまだまだ謎の多かった物語が次のステージへ進んでいくことに、今からとてもワクワクしています！ 新たなキャラクターも加わるとか…！
ご来場くださる皆様に、この作品の持つエネルギーを存分に味わっていただき、最高の観劇体験をお届けできるよう、稽古頑張ります！ ぜひぜひお楽しみに!!
【写真】待望の第2弾上演！公演ロゴもチェック
原作は、望月による壮大なダークファンタジー漫画『PandoraHearts』。童話をモチーフに、主人公を取り巻く登場人物の複雑な過去や関係性、さまざまな伏線がちりばめられた緻密なストーリーとなっている。
主演の横山賀三は「こうしてまたパンミュの世界に戻れること、そしてまだまだ謎の多かった物語が次のステージへ進んでいくことに、今からとてもワクワクしています！ 新たなキャラクターも加わるとか…！ ご来場くださる皆様に、この作品の持つエネルギーを存分に味わっていただき、最高の観劇体験をお届けできるよう、稽古頑張ります！」と意気込んでいる。
原作者の望月淳は「こうしてパンミュ第2弾のお知らせをできるのは、第1弾をめいいっぱい応援してくださった皆様のお力に他なりません。是非ドヤ顔で第2弾の公演にも足を運んでいただければ幸いです」とコメントした。
ミュージカル「『PandoraHearts』RetraceII‐madness of lost memory‐」は、10月に東京・兵庫にて上演。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■原作・望月淳
この度ミュージカル『PandoraHearts』第2弾の公演が決定いたしました。
「続編をやるのは最初から決まってたんだろう」と思ったかもしれないそこの貴方さま、実は違うんです。
作者がマーベラスさんとスクエニさん、その他大勢の関係者からハブられ情報遮断されてでもいない限り、パンミュは第1弾発表の時点で続編の「ぞ」の字もありませんでした。
つまり、こうしてパンミュ第2弾のお知らせをできるのは、第1弾をめいいっぱい応援してくださった皆様のお力に他なりません。
是非ドヤ顔で第2弾の公演にも足を運んでいただければ幸いです。
本当に有難うございます。
素晴らしいスタッフの皆様によって紡がれる物語の続きがどうなるのか、新たに登場する「彼等」はオズにどう関わっていくのか、果たしてヴィンセントは歌うことが出来るのか…、作者と共に楽しみにしていただけたらとても嬉しいです。
■オズ＝ベザリウス 役・横山賀三
ミュージカル『PandoraHearts』第2弾公演の上演が決定しました！
再びオズくんを演じられること、本当に嬉しいです。
前回の公演では、温かく愛にあふれたキャスト・スタッフの皆さんに囲まれ、役者としてもたくさんの気づきをいただきました。
こうしてまたパンミュの世界に戻れること、そしてまだまだ謎の多かった物語が次のステージへ進んでいくことに、今からとてもワクワクしています！ 新たなキャラクターも加わるとか…！
ご来場くださる皆様に、この作品の持つエネルギーを存分に味わっていただき、最高の観劇体験をお届けできるよう、稽古頑張ります！ ぜひぜひお楽しみに!!