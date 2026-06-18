“語学堪能”笠松将、少女時代のティファニーと結婚したピョン・ヨハンと熱いハグ 豪華な“韓国生活”オフショットに反響
韓国の授賞式で流暢な韓国語を披露するなど、韓国で注目が集まっている俳優の笠松将（33）が、18日までに自身のインスタグラムを更新。少女時代のメンバーと結婚した、韓国俳優のピョン・ヨハンとの熱いハグショットを公開した。
【写真】「愛されているねー」ティファニーの夫ピョン・ヨハン＆キム・ジュンハンとの3ショット ※8枚目
笠松は「何度もハグして何度も帽子の先が当たるから もう反対に被ってまた何回もハグをしたの」と愛らしいエピソードとともに、韓国で撮影したと思われるオフショットを複数枚アップ。満面の笑みで談笑する姿や食事を楽しむ姿など、プライベート感満載の写真となっている。
その中には、2月に少女時代のメンバー・ティファニーとの結婚を発表した、ピョン・ヨハンと握手を交わす姿や熱いハグを交わす姿が収められていた。さらに、韓国ドラマ『賢い医師生活』や『グッド・パートナー』などに出演するキム・ジュンハンも交えた3人で、円陣を組むかのように腰に手を回して談笑する様子も披露した。
楽しげな“韓国生活”をのぞかせた投稿に、コメント欄には「どれも良い表情」「たくましい」「ヨハンくんとのハグショットほんと嬉しい」「かっこいい」「愛されているねー」などの反響が集まっている。
【写真】「愛されているねー」ティファニーの夫ピョン・ヨハン＆キム・ジュンハンとの3ショット ※8枚目
笠松は「何度もハグして何度も帽子の先が当たるから もう反対に被ってまた何回もハグをしたの」と愛らしいエピソードとともに、韓国で撮影したと思われるオフショットを複数枚アップ。満面の笑みで談笑する姿や食事を楽しむ姿など、プライベート感満載の写真となっている。
楽しげな“韓国生活”をのぞかせた投稿に、コメント欄には「どれも良い表情」「たくましい」「ヨハンくんとのハグショットほんと嬉しい」「かっこいい」「愛されているねー」などの反響が集まっている。