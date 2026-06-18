「カズさん指輪してますね」カズレーザー、芸人仲間たちとのオフ満喫ショットに反響「どの場面も皆んな楽しそう」 2025年に二階堂ふみと結婚
メイプル超合金・カズレーザーが16日、相方・安藤なつのインスタグラムに登場。芸人仲間たちと過ごすオフショットが公開され、反響を呼んでいる。
【写真】「カズさん指輪してますね」左手薬指に指輪をはめたカズレーザー ※8枚目
安藤は「みんなでセカンド見たり沖縄行ったり手巻き寿司したりした。夏が来ちゃってる感じある」とつづり、三四郎・相田周二、ぱーてぃーちゃん・信子など、気の置けない仲間たちとのプライベートショットの数々をアップ。
カズレーザーやトレンディエンジェル・たかしらとは、手巻き寿司を楽しんだよう。昨年8月に俳優・二階堂ふみとの結婚を発表したカズレーザーの左手薬指には、指輪がはめられていた。
コメント欄には「あれ？久しぶりのレーザーさん？いいですね！いろいろ美味しそう!!」「相方さん居るの珍し〜」「楽しそう！カズさん指輪してますね」「どの場面も皆んな楽しそう」「芸人さんが楽しそうだと 見てるこっちも楽しくなります」などと、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「カズさん指輪してますね」左手薬指に指輪をはめたカズレーザー ※8枚目
安藤は「みんなでセカンド見たり沖縄行ったり手巻き寿司したりした。夏が来ちゃってる感じある」とつづり、三四郎・相田周二、ぱーてぃーちゃん・信子など、気の置けない仲間たちとのプライベートショットの数々をアップ。
カズレーザーやトレンディエンジェル・たかしらとは、手巻き寿司を楽しんだよう。昨年8月に俳優・二階堂ふみとの結婚を発表したカズレーザーの左手薬指には、指輪がはめられていた。
コメント欄には「あれ？久しぶりのレーザーさん？いいですね！いろいろ美味しそう!!」「相方さん居るの珍し〜」「楽しそう！カズさん指輪してますね」「どの場面も皆んな楽しそう」「芸人さんが楽しそうだと 見てるこっちも楽しくなります」などと、さまざまな声が寄せられている。