【ネタバレが激しすぎるRPG 最後の敵の正体は勇者の父!!?】 6月18日連載開始

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竹書房は6月18日、原作・みぬひのめ氏、漫画・篠房六郎氏によるマンガ「ネタバレが激しすぎるRPG 最後の敵の正体は勇者の父!!?」の連載を「竹コミ！」にて開始した。

本作は、同名の人気フリーゲームのコミカライズ作品。物語の舞台は、国民が次々と失踪し、スライムが増殖する謎の怪事件が巻き起こる王国。勇者「ハロルド・ケンジャノッチ」は、国王「クロマーク」の命を受け、魔導士「マーシャ・ウラギール」、剣士「テレーゼ・マトハズレイ」、僧侶「ルキウス・スグシヌヨン」とともに事件の解決に挑み、事件の元凶と思われる魔王「ユウシャノ・チーチ」の討伐へ向かう。

【試し読み】【あらすじ】

とある王国で巻き起こる、国民が次々と失踪し、スライムが増殖する謎の怪事件！

勇者「ハロルド・ケンジャノッチ」は、国王「クロマーク」の命を受け、この事件の解決に挑む――。

頼れる仲間は、魔導士「マーシャ・ウラギール」、剣士「テレーゼ・マトハズレイ」、僧侶「ルキウス・スグシヌヨン」!!

４人は事件の元凶と思われる、魔王「ユウシャノ・チーチ」討伐へと向かうが、城を出ていきなり魔王軍四天王の一人「クソザッコ」に襲われ、僧侶のルキウスがすぐ死んでしまう…！

残された３人は力を合わせ、無事に事件を解決できるのか!?

そして超衝撃の、事件の“黒幕”の正体とは――!!?

先の展開がまったく読めない、新感覚の冒険ファンタジー、連載リスタート!!!