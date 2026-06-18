『お前らはどうせ消える』『他の選手に抜かれる』反骨心や闘争心をかき立てられて逞しく成長。“敬斗ゾーン”の原点を恩師が回想「シュートが強烈、得点は一番決めていた」【日本代表】

『お前らはどうせ消える』『他の選手に抜かれる』反骨心や闘争心をかき立てられて逞しく成長。“敬斗ゾーン”の原点を恩師が回想「シュートが強烈、得点は一番決めていた」【日本代表】