『お前らはどうせ消える』『他の選手に抜かれる』反骨心や闘争心をかき立てられて逞しく成長。“敬斗ゾーン”の原点を恩師が回想「シュートが強烈、得点は一番決めていた」【日本代表】
現地６月20日の北中米ワールドカップ第２戦・チュニジア戦に向け、日本代表は16日の完全オフを経て、17日から再始動した。
左膝負傷の久保建英（レアル・ソシエダ）はこの日のトレーニングに姿を見せず、上田綺世（フェイエノールト）は別メニュー。上田の方は「大丈夫です」と繰り返していて、プレー可能な状態と思われるが、久保はグループステージでの出場はほぼ絶望的。試合を決定づけられるアタッカーの不在は、森保一監督が率いるチームにとって小さくない不安材料だ。
それでも「誰が出ても勝つ、誰と組んでも機能することを常に目ざしてきた」と指揮官のポリシーは崩れない。既存戦力をうまく組み合わせて苦境を乗り切っていくはずだ。
チュニジアは初戦でスウェーデンに１−５の大敗を喫し、ラムシ監督からルメール監督に指揮官が交替。ルメール監督は自身がサウジアラビアを指揮していた時と同様、ローブロックを引いた守備的な戦い方で挑んでくるはずだ。
そこをこじ開け、ゴールを奪うには、個の仕掛けと強烈なフィニッシュが必要不可欠。今の日本で両方を兼ね備えているのは、中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）ではないか。Ｓ・ランスでかつてチームメイトだった伊東純也（ゲンク）も「敬斗は得点を取る能力が一番のストロングポイント」と太鼓判を押している。次戦も中村の一挙手一投足がキーになりそうだ。
その中村は2017年のU-17W杯、19年のU-20W杯に参戦するなど、世代別代表にも名を連ねていた選手。同い歳の菅原由勢（ブレーメン）、瀬古歩夢（ル・アーブル）、１つ下の久保はU-20W杯では同時期にコパ・アメリカがあったために参戦していないが、中村はずっと彼らと共闘してきた間柄である。
この2000・01年生まれの選手たちを鍛え上げたのが、15〜17年にかけてU-15〜17日本代表を率いた森山佳郎監督（現・仙台監督）だ。
「それまでの年代別代表は、技術を重んじる傾向が強かった。当時のＡ代表を見ると、年代別代表経験がゼロに近い選手たちが主力を担っていた。『この状況を変えてほしい』という日本サッカー協会からの要請もあって、『将来、大物になる可能性のある選手を育てる』という方針で選手をピックアップし、あえて厳しい環境の国々に遠征。タフさを養い、戦える選手を育成したんです」と、森山監督は以前、話したことがある。
中村や菅原は今でも「ゴリさんには『お前らはどうせ消える』『他の選手に抜かれる。これでバイバイだ』と言われた」と苦笑いすることがある。当然ながら、指揮官が本気でそう言っていたわけではない。もっとできるだろ――選手たちは徹底的に反骨心や闘争心をかき立てられ、貪欲に高みを目ざすようになっていったのだ。
久保という超エリート少年が身近にいたことも、早い段階で世界基準を知る良い機会になったのだろう。森山ジャパンという“原点”が、中村らの成長に大きく寄与したのは紛れもない事実と言っていい。
「敬斗に関しては、Ａ代表になったことは正直、一番の驚きです」
恩師はこういった驚きの発言もしていた。
「タケや瀬古、由勢、（鈴木）彩艶（パルマ）なんかは、17歳の段階で『Ａ代表に入る』と思いましたが、敬斗は未知数の存在だった。三菱養和という町クラブにいたせいか、ワイワイと賑やかなＪクラブ所属の瀬古や由勢たちとは少し距離を置いていて、『自分は自分』というスタンスだったので、どうなっていくのか注視していました。
ただ、その頃からシュートが強烈で、得点は一番決めていた。自分の間合いになった時の迫力は凄まじいものがありました。それに加えて、守備力が格段に伸びた。それが代表定着につながったのかなと感じます」
森山監督の見立て通り、中村はペナルティエリア左45度、いわゆる“敬斗ゾーン”での仕掛けからのフィニッシュを磨き上げ、点を取り続けてＡ代表に定着。今回のＷ杯では、２−２で引き分けた初戦のオランダ戦で１得点。守備面でのハードワークも文句なし。怪我の影響によりＷ杯メンバーで選外の南野拓実（モナコ）、三笘薫（ブライトン）、さらに久保までもが離脱した今、「日本の新エースは中村ではないか」という声も聞こえてくる。
チュニジア戦は左ウイングバックに中村、右ウイングバックに菅原が揃って先発することもあり得る。伊東が「相手が引いてきた時は、サイドからのクロスが大事。ローブロックの時は１本、しっかり合わせて決めることですね」と話すように、サイドの２人の仕掛けとクロスが得点のポイントになってくる。その流れで中村自身が今大会２点目を奪うことも大いにあり得る。
森山ジャパン時代からのガツガツ感をさらに押し出し、異彩を放つ背番号13の姿をもっともっと見てみたい。
取材・文●元川悦子（フリーライター）
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
左膝負傷の久保建英（レアル・ソシエダ）はこの日のトレーニングに姿を見せず、上田綺世（フェイエノールト）は別メニュー。上田の方は「大丈夫です」と繰り返していて、プレー可能な状態と思われるが、久保はグループステージでの出場はほぼ絶望的。試合を決定づけられるアタッカーの不在は、森保一監督が率いるチームにとって小さくない不安材料だ。
チュニジアは初戦でスウェーデンに１−５の大敗を喫し、ラムシ監督からルメール監督に指揮官が交替。ルメール監督は自身がサウジアラビアを指揮していた時と同様、ローブロックを引いた守備的な戦い方で挑んでくるはずだ。
そこをこじ開け、ゴールを奪うには、個の仕掛けと強烈なフィニッシュが必要不可欠。今の日本で両方を兼ね備えているのは、中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）ではないか。Ｓ・ランスでかつてチームメイトだった伊東純也（ゲンク）も「敬斗は得点を取る能力が一番のストロングポイント」と太鼓判を押している。次戦も中村の一挙手一投足がキーになりそうだ。
その中村は2017年のU-17W杯、19年のU-20W杯に参戦するなど、世代別代表にも名を連ねていた選手。同い歳の菅原由勢（ブレーメン）、瀬古歩夢（ル・アーブル）、１つ下の久保はU-20W杯では同時期にコパ・アメリカがあったために参戦していないが、中村はずっと彼らと共闘してきた間柄である。
この2000・01年生まれの選手たちを鍛え上げたのが、15〜17年にかけてU-15〜17日本代表を率いた森山佳郎監督（現・仙台監督）だ。
「それまでの年代別代表は、技術を重んじる傾向が強かった。当時のＡ代表を見ると、年代別代表経験がゼロに近い選手たちが主力を担っていた。『この状況を変えてほしい』という日本サッカー協会からの要請もあって、『将来、大物になる可能性のある選手を育てる』という方針で選手をピックアップし、あえて厳しい環境の国々に遠征。タフさを養い、戦える選手を育成したんです」と、森山監督は以前、話したことがある。
中村や菅原は今でも「ゴリさんには『お前らはどうせ消える』『他の選手に抜かれる。これでバイバイだ』と言われた」と苦笑いすることがある。当然ながら、指揮官が本気でそう言っていたわけではない。もっとできるだろ――選手たちは徹底的に反骨心や闘争心をかき立てられ、貪欲に高みを目ざすようになっていったのだ。
久保という超エリート少年が身近にいたことも、早い段階で世界基準を知る良い機会になったのだろう。森山ジャパンという“原点”が、中村らの成長に大きく寄与したのは紛れもない事実と言っていい。
「敬斗に関しては、Ａ代表になったことは正直、一番の驚きです」
恩師はこういった驚きの発言もしていた。
「タケや瀬古、由勢、（鈴木）彩艶（パルマ）なんかは、17歳の段階で『Ａ代表に入る』と思いましたが、敬斗は未知数の存在だった。三菱養和という町クラブにいたせいか、ワイワイと賑やかなＪクラブ所属の瀬古や由勢たちとは少し距離を置いていて、『自分は自分』というスタンスだったので、どうなっていくのか注視していました。
ただ、その頃からシュートが強烈で、得点は一番決めていた。自分の間合いになった時の迫力は凄まじいものがありました。それに加えて、守備力が格段に伸びた。それが代表定着につながったのかなと感じます」
森山監督の見立て通り、中村はペナルティエリア左45度、いわゆる“敬斗ゾーン”での仕掛けからのフィニッシュを磨き上げ、点を取り続けてＡ代表に定着。今回のＷ杯では、２−２で引き分けた初戦のオランダ戦で１得点。守備面でのハードワークも文句なし。怪我の影響によりＷ杯メンバーで選外の南野拓実（モナコ）、三笘薫（ブライトン）、さらに久保までもが離脱した今、「日本の新エースは中村ではないか」という声も聞こえてくる。
チュニジア戦は左ウイングバックに中村、右ウイングバックに菅原が揃って先発することもあり得る。伊東が「相手が引いてきた時は、サイドからのクロスが大事。ローブロックの時は１本、しっかり合わせて決めることですね」と話すように、サイドの２人の仕掛けとクロスが得点のポイントになってくる。その流れで中村自身が今大会２点目を奪うことも大いにあり得る。
森山ジャパン時代からのガツガツ感をさらに押し出し、異彩を放つ背番号13の姿をもっともっと見てみたい。
取材・文●元川悦子（フリーライター）
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