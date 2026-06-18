「ほぼ100％ない」チュニジア戦でターンオーバーの可能性が限りなくゼロに近い理由【W杯】
北中米ワールドカップで強豪オランダから勝点１をもぎ取ったとはいえ、日本は勝利したわけではない。劇的な展開で追いつき、勝ちに等しいドローだったのは間違いないが、手にしたのはあくまで勝点１だ。
だからこそ、続くチュニジア戦（６月20日）は極めて重要な一戦となる。勝利が絶対条件とも言えるなか、日本代表はどのようなメンバー構成で臨むのか。
オランダ戦からチュニジア戦までは“中５日”。コンディション面を考えても、このタイミングでターンオーバーを行なう必要はない。そもそも、そんな余裕などないだろう。
第１戦を終えて勝点１。しかも主力の久保建英が左膝を負傷した。さらに第３戦の相手は、セットプレーを大きな武器とするスウェーデンだ。
こうした状況を踏まえると、まずはチュニジア戦に勝ち、グループ３位以内を確定させることが最優先となる。そのうえで他グループの結果も見ながら、スウェーデン戦でターンオーバーを行なうかどうかを判断する。これが最も現実的なシナリオだろう。
実際、チュニジア戦からスウェーデン戦（６月25日）までは“中４日”。さらに２位以内でグループステージを突破した場合、スウェーデン戦から決勝トーナメント１回戦（６月29日）までは“中３日”しかない。
そう考えれば、ターンオーバーを検討するとすればスウェーデン戦になる。決勝トーナメントを見据えれば、その選択は十分に理にかなっている。
一方で、チュニジア戦は別だ。ここで勝利を逃せば、グループステージ突破の行方は一気に不透明になる。先の戦いを見据えて戦力を温存するよりも、まずは目の前の勝点３を取りに行くべき局面である。
以上の条件を総合すれば、チュニジア戦で森保一監督がターンオーバーに踏み切る可能性は限りなくゼロに近い。いや、ほぼ100％ないと断言していいだろう。日本はベストに近い布陣で、勝負の一戦に挑むはずだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
だからこそ、続くチュニジア戦（６月20日）は極めて重要な一戦となる。勝利が絶対条件とも言えるなか、日本代表はどのようなメンバー構成で臨むのか。
オランダ戦からチュニジア戦までは“中５日”。コンディション面を考えても、このタイミングでターンオーバーを行なう必要はない。そもそも、そんな余裕などないだろう。
こうした状況を踏まえると、まずはチュニジア戦に勝ち、グループ３位以内を確定させることが最優先となる。そのうえで他グループの結果も見ながら、スウェーデン戦でターンオーバーを行なうかどうかを判断する。これが最も現実的なシナリオだろう。
実際、チュニジア戦からスウェーデン戦（６月25日）までは“中４日”。さらに２位以内でグループステージを突破した場合、スウェーデン戦から決勝トーナメント１回戦（６月29日）までは“中３日”しかない。
そう考えれば、ターンオーバーを検討するとすればスウェーデン戦になる。決勝トーナメントを見据えれば、その選択は十分に理にかなっている。
一方で、チュニジア戦は別だ。ここで勝利を逃せば、グループステージ突破の行方は一気に不透明になる。先の戦いを見据えて戦力を温存するよりも、まずは目の前の勝点３を取りに行くべき局面である。
以上の条件を総合すれば、チュニジア戦で森保一監督がターンオーバーに踏み切る可能性は限りなくゼロに近い。いや、ほぼ100％ないと断言していいだろう。日本はベストに近い布陣で、勝負の一戦に挑むはずだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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