あまりの激痛でライブ中に涙流し話題　NMIXXソリュン、シンガポール公演は座った状態で出演へ

NMIXXのソリュンが椅子に座った状態で出演することになった。

所属事務所JYPエンターテインメントは6月18日、ソリュンに関する案内を発表。

【画像】ライブ中、激痛に涙流すソリュン

「ソリュンは最近、腰の痛みで病院を訪れ、精密検査を受けた。その結果、当面は激しいダンスなどの動きを控え、回復に専念する必要があるとの専門医の所見を受けた」と説明した。

（写真提供＝OSEN）ソリュン

ただ、「ファンとの約束を守るためステージに立ちたいという本人の意思が非常に強かったため、『NMIXX 1ST WORLD TOUR 'EPISODE 1: ZERO FRONTIER' IN SINGAPORE』には参加する。ただし、公演中はステージ上で椅子に座って進行することに決定した」と明らかにしている。

ソリュンは先日、タイ公演中に腰の痛みを訴える様子が見られ、ファンの心配を集めていた。パフォーマンス中には涙を流す場面もあり、その痛みの深刻さをうかがわせてた。

（記事提供＝OSEN）

◇ソリュン プロフィール

2004年1月26日生まれ。本名はソル・ユナ。中学生の時にJYPエンターテインメントの非公開オーディションに合格し、2020年から練習生になったが、SM、YG、JYPすべての事務所に合格した逸話を持つ。デビュー前にプロフィール写真が公開されると「TWICEツウィとサナに似てる」と、その優れたビジュアルで大きな注目を集めた。2022年2月にNMIXXのメンバーとしてデビュー。