国内女子プロゴルフツアーのニチレイレディスは１９日から３日間、千葉・袖ヶ浦ＣＣ新袖Ｃ（６５９０ヤード、パー７２）で行われる。昨年の同大会でツアー初優勝を飾った入谷響（加賀電子）は１８日、初めてディフェンディングチャンピオンとして迎える今大会に向けて連覇へ意欲を示した。「この大会で初優勝できたことはすごくうれしかったですし、今年も連続優勝がかかっているので頑張りたいです」と前向きに話した。

注目される前年覇者。第１日は、メルセデスポイントランク首位の佐久間朱莉（大東建託）、同３位の河本結（リコー）の実力者と同組で回る。「うまい先輩方と一緒に回れるので、勉強しながら回れるし、どういう攻め方をするのか、を見れるので、もっと自分がうまくなるためにも見ていきたい、と思います」とツアー参戦２年目の２０歳は積極的な姿勢を見せた。

今季、５月のブリヂストンレディスでツアー２勝目を挙げた。飛距離を生かし、スケールの大きなゴルフが持ち味。「今年は米国のＱシリーズ（予選会）に挑戦したいと思っているので、この試合でまた勝ちたいと思っています」と、米女子ツアー挑戦のプランも明かした。