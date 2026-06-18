【One Song, One Life】 2026年内 発売予定 6月16日 体験版公開

ジー・モードは、LOVE ANNEXが企画するPC（Steam）用リズムゲーム「One Song, One Life」のパブリッシングを担当すると発表した。あわせて6月18日に新作PVを公開し、6月16日からSteamで開催されている「Steam Nextフェス」への参加、体験版を公開した。

本作は叩くノーツの種類によって楽曲とストーリーが分岐するリズムADV。ネットアーティストを目指す主人公「スミレちゃん」（霧島純恋）の人生を演奏で変えていく。音楽業界の誘惑に翻弄されたり、「悪い大人」に騙されることもあるという。

楽曲制作は「バニーガーデン2」、「SHOW BY ROCK!!」などに楽曲を提供した太田雄大氏。シナリオは「THREAT -SCREAM AND ESCAPE-」に携わった須田貴文氏が手掛ける。

【One Song, One Life 2nd PV】

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