「ザイオン良い奴すぎる」「レフェリーが言うんだと少し驚いた」森保J守護神が超神対応！目線がすごい、貴重映像にファン大注目【W杯】
貴重な映像が話題だ。
日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップの初戦でオランダ代表とアメリカのダラス・スタジアムと対戦。二度ビハインドを負う苦しい展開も、粘り強く戦い続けたなか、中村敬斗と鎌田大地が得点し、２−２で引き分けた。
それから少し経った17日、W杯を中継する日本テレビの公式YouTubeチャンネルが、タイムアップ直後のレフェリー目線カメラの映像を公開した。
それによれば、主審は両軍の選手たちに積極的に声を掛け、「身体は大丈夫？」と気遣う一幕も。また、森保ジャパンの守護神・鈴木彩艶へは「（試合進行を）急がせて本当にすまない」「新ルールだからね」と伝えた。
これに対して鈴木は笑顔で「気にしないで！」と返した。
その場にいるかのような目線で見られる、選手たちとのやり取りは大きな注目を集め、約20万回もの再生回数を記録。次のようなコメントが続々と寄せられている。
「ザイオンの溢れ出るいいやつ感」
「ザイオン良い奴すぎる」
「まだ若いのに包容力の塊だ！流石日本の守護神」
「やっぱりさりげなく英語で返せるのカッケーな」
「オランダ代表とどれだけ身長差があるか分かるな」
「レフェリーカメラはどんどん公開してほしい！」
「レフェリーが『急がせて本当にすまない』って言うんだと少し驚いた」
「新ルールについて謝ってるけど、１番大変なのは審判だよなぁ」
北中米W杯では、スピードアップ重視の観点から様々な新ルールを導入。スローインやゴールキックで選手が故意にプレーを遅らせていると審判が判断した場合、５秒のカウントダウンが開始され、５秒以内にプレーが再開されなければ、相手にスローインやコーナーキックが与えられる。
大きな変革を迎えるにあたり、レフェリーは試合前後でしっかりとコミュニケーションを取っているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】主審「本当にすまない」→彩艶「気にしないで！」超貴重な視点映像
日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップの初戦でオランダ代表とアメリカのダラス・スタジアムと対戦。二度ビハインドを負う苦しい展開も、粘り強く戦い続けたなか、中村敬斗と鎌田大地が得点し、２−２で引き分けた。
それから少し経った17日、W杯を中継する日本テレビの公式YouTubeチャンネルが、タイムアップ直後のレフェリー目線カメラの映像を公開した。
これに対して鈴木は笑顔で「気にしないで！」と返した。
その場にいるかのような目線で見られる、選手たちとのやり取りは大きな注目を集め、約20万回もの再生回数を記録。次のようなコメントが続々と寄せられている。
「ザイオンの溢れ出るいいやつ感」
「ザイオン良い奴すぎる」
「まだ若いのに包容力の塊だ！流石日本の守護神」
「やっぱりさりげなく英語で返せるのカッケーな」
「オランダ代表とどれだけ身長差があるか分かるな」
「レフェリーカメラはどんどん公開してほしい！」
「レフェリーが『急がせて本当にすまない』って言うんだと少し驚いた」
「新ルールについて謝ってるけど、１番大変なのは審判だよなぁ」
北中米W杯では、スピードアップ重視の観点から様々な新ルールを導入。スローインやゴールキックで選手が故意にプレーを遅らせていると審判が判断した場合、５秒のカウントダウンが開始され、５秒以内にプレーが再開されなければ、相手にスローインやコーナーキックが与えられる。
大きな変革を迎えるにあたり、レフェリーは試合前後でしっかりとコミュニケーションを取っているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】主審「本当にすまない」→彩艶「気にしないで！」超貴重な視点映像