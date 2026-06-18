資産７億円の桐谷さん、3日連続で寿司を爆食い おいしそうな写真投稿「ランチタイムは安くて有難い」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が17日、自身のXを更新し、3日連続でお寿司を食べた写真を投稿した。
【写真】量多すぎる！マグロやいくら…桐谷さんが爆食いした寿司
連日持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんは今回、「エー・ピーホールディングスの優待も、今年初めて使ったのは今月15日。まだ優待のポイントがたくさんあるので、16日のお昼も、17日のお昼も立ち寿司横丁でお寿司を頂きました。ランチタイムは安くて有難い」と報告。
15日から3日連続で寿司を食べ、写真ではトロやエビ、イカ、いくらなどを食べたことがわかる。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】量多すぎる！マグロやいくら…桐谷さんが爆食いした寿司
連日持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんは今回、「エー・ピーホールディングスの優待も、今年初めて使ったのは今月15日。まだ優待のポイントがたくさんあるので、16日のお昼も、17日のお昼も立ち寿司横丁でお寿司を頂きました。ランチタイムは安くて有難い」と報告。
15日から3日連続で寿司を食べ、写真ではトロやエビ、イカ、いくらなどを食べたことがわかる。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。