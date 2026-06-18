トヨタとの共同開発で生まれた新たなフラッグシップ

トヨタの共同開発による新型BEV（バッテリーEV：電気自動車）であるスバル「Getaway（ゲッタウェイ）」が、2026年4月のニューヨーク国際自動車ショーで公開されました。

同社初となる大型3列シート車のBEVであり、2026年後半に北米で発売されます。

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スバルとトヨタは、2012年に登場したFRスポーツカー、トヨタ「86」／スバル「BRZ」を皮切りに、BEVのクロスオーバーモデル、トヨタ「bZ4X」／スバル「ソルテラ」、BEVのステーションワゴン、トヨタ「bZ4Xツーリング」／スバル「トレイルシーカー」などを共同開発してきました。

今回発表された新型ゲッタウェイも、トヨタの新型「ハイランダーBEV」をベースとした兄弟車として誕生しています。

ファミリー層をメインターゲットとする3列シートの大型電動SUVである新型ゲッタウェイの生産は、ハイランダーBEVと同じ北米ケンタッキー州のトヨタ工場で行われます。

バッテリーセルもトヨタが北米で大規模調達をしているLGエナジーソリューション製リチウムイオンバッテリーを採用するなど、トヨタが構築した北米BEV向けサプライチェーンを活用。これによって高い競争力を備えているのが特徴です。

現時点で正式なボディサイズは公表されていませんが、兄弟車であるハイランダーBEVの数値（全長約5050mm×全幅約1989mm×全高約1709mm）を参考にすると、国内向けのトレイルシーカー（全長4845mm×全幅1860mm×全高1675mm）を大きく上回り、同社の北米向け大型SUV「アセント」（全長約4997mm×全幅約1930mm×全高約1819mm）も超える、スバル史上最大級のモデルとなる見込みです。

しかし、新型ゲッタウェイが注目される理由は、その大きなボディだけではありません。

兄弟車のハイランダーBEVが最高出力338PS（AWD）としているのに対し、ゲッタウェイはシステム出力420馬力を発生。前後にモーターを搭載するデュアルモーターAWD仕様は、0-60mph加速5秒以内を実現するなど、ファミリー向けSUVとしては異例ともいえる高性能ぶりを誇ります。

これは速さを追求したものではなく、大型BEVに求められる性能を突き詰めた結果です。

3列シート車の新型ゲッタウェイは、多人数乗車や荷物の積載を前提としたモデル。全長5m級のボディに大容量バッテリーを搭載することから車重も大きくなります。

さらに北米では最大3500ポンド（約1588kg）の牽引能力が必須とされており、こうした条件下でも余裕ある走りを実現するには、高い動力性能が必要になるのです。

走りについても妥協はなく、スバルが長年培ってきたシンメトリカルAWDの思想をBEVでも再現するため、前後トルク配分は50：50を基本とし、モーター制御やサスペンションにも専用チューニングを実施。巨体を感じさせない俊敏でリニアな走りを実感したとしています。

駆動用バッテリーは95.8kWhを搭載し、一充電あたりの航続距離は300マイル（約480km）以上を確保。充電ポートは北米標準のNACS規格に対応しており、テスラのスーパーチャージャーネットワークも利用できます。

最大150kWの急速充電にも対応し、約30分で10％から80％まで充電できる実用性も備えています。

もちろん、室内空間の広さも大きな魅力です。

2列目はキャプテンシート仕様（6人乗り）とベンチシート仕様（7人乗り）を用意し、3列目にも十分な居住性を確保。

最低地上高は8.3インチ（約211mm）と、スズキの本格四輪駆動車「ジムニー」（205mm）以上の高さを確保し、2モードの「X-MODE」やグリップコントロールも採用しています。

さらに、最大800ポンド（約360kg）の静荷重に対応するルーフレールを装備するなど、アウトドア用途にも配慮されたパッケージとなっています。

こうした特徴はファミリーユースだけでなく、北米で需要が拡大している空港送迎や観光輸送といったビジネス用途にも適しているでしょう。

大人数が快適に移動できるプレミアムな移動空間をBEVで実現したモデルとして、今後の市場動向を占う存在になりそうです。

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サイズもパワーも、これまでのスバル車の枠を大きく超えてきた新型ゲッタウェイ。

単なる大型ファミリーSUVではなく、多人数乗車や長距離移動、牽引性能、アウトドア性能までを一台で担う、新しい時代の大型BEVとして開発されたことがうかがえます。

現時点で日本市場への導入予定は公表されていませんが、これからの電動化社会における大型BEVの在り方の重要な指標となるはずです。