161.96　エンベロープ1%上限（10日間）
160.98　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
160.59　現値
160.35　10日移動平均
160.19　一目均衡表・転換線
159.89　21日移動平均
159.06　一目均衡表・基準線
158.79　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
158.75　エンベロープ1%下限（10日間）
158.17　100日移動平均
157.88　一目均衡表・雲（上限）
157.31　一目均衡表・雲（下限）
156.04　200日移動平均

４月３０日に付けた直近高値を一時更新。その上のポイントとしてはボリンジャーバンド2シグマ上限が１６１円手前に控えている。