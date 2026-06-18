テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限１６１円手前 テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限１６１円手前

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161.96 エンベロープ1%上限（10日間）

160.98 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

160.59 現値

160.35 10日移動平均

160.19 一目均衡表・転換線

159.89 21日移動平均

159.06 一目均衡表・基準線

158.79 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

158.75 エンベロープ1%下限（10日間）

158.17 100日移動平均

157.88 一目均衡表・雲（上限）

157.31 一目均衡表・雲（下限）

156.04 200日移動平均



４月３０日に付けた直近高値を一時更新。その上のポイントとしてはボリンジャーバンド2シグマ上限が１６１円手前に控えている。

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