WEST.神山智洋、自身が作曲した「G.O.D.」を特別アレンジと振り付けでメディア初披露！公式TikTokアカウントも開設

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WEST.の神山智洋が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』がおくるあらたな一発撮り企画『HIGHLIGHT』に出演することが発表された。

■神山智洋の多彩な才能が凝縮されたパフォーマンス

『HIGHLIGHT』は、ダンス、楽器演奏など様々なジャンルにフォーカスを当て、『THE FIRST TAKE』本編では伝えきれていないアーティストの魅力や、グループの中のひとりなど、その人だけが放つ輝きにスポットライトを当てていく企画。

スタジオに設置された白いステージの上で一発撮りのパフォーマンスを披露し、指先や足元の繊細な動きまで至近距離で捉える映像表現によって、アーティストの持つ表現力や存在感をハイライトしていく。

今回出演するのは、2026年でデビュー12周年を迎えたWEST.の神山智洋。グループ活動では歌やダンスのみならず、作詞・作曲や振り付けも手掛けるなど多彩な才能を発揮。さらにドラマやミュージカルへの出演も重ね、その活躍の場は多岐にわたる。

STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストとしては、初の『HIGHLIGHT』登場となる今回。パフォーマンスでは、神山自身が作曲した「G.O.D.」を『HIGHLIGHT』のための特別アレンジと振り付けでメディア初披露。グループの枠を超え、ひとりの表現者として放つ存在感と、多彩な才能が凝縮された必見のパフォーマンスとなっている。

神山智洋が登場する『HIGHLIGHT』は、6月18日22時に『THE FIRST TAKE』公式YouTubeチャンネルでプレミア公開。

また、6月18日より神山智洋の公式TikTokアカウントも開設。パフォーマンスや音楽にまつわるコンテンツを中心に、これまで以上に神山の魅力を身近に感じられる発信が予定されている。

■関連リンク

WEST. OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/29

https://www.elov-label.jp/s/je/artist/J0010

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/