人気スマホゲーム「モンスターストライク」は17日、公式SNSを通じ、批判が噴出し謝罪対応をしていたゲーム内イベント「みんなで応募！マルチ抽選会」について、今月24日に行うと発表した。

今月5日から15日まで、ゲーム内で欲しいキャラクターを獲得できるチャンスがある「マルチ抽選会」が開催された。新キャラの「ゾディアック（運極）」をはじめ限定キャラクターが入手できるイベントで注目されていたが、一部から配布数の少なさなどに対する不満が寄せられ運営は謝罪。モンストの運営会社であるMIXIの木村弘毅代表取締役もコメントする騒動となっていた。

この日、運営は「『みんなで応募！マルチ抽選会』について、多くの方にご参加いただいたにもかかわらず、残念な思いをさせてしまいましたことを、心よりお詫び申し上げます」と改めて謝罪した上で「本イベントについて、当選本数と景品内容を見直し、6/24（水）より再度実施いたします」と発表。

「開始日時につきましては、開催中の『みんなで応募！マルチ抽選会』の受け取り期限が6/22に終了することを踏まえ、期限終了後に必要な準備を行ったうえで、最短で実施可能な6/24（水）0:00より応募開始とさせていただきました」とし、「皆様に安心してお楽しみいただけるよう、サービスの運営に努めてまいります」と呼びかけた。