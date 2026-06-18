²»´îÂ¿½Ù»á¡¡Ê¸½ÕÄûÀµ¤Î¹â»Ô¿Ø±Ä¥Í¥¬¥¥ã¥óÊóÆ»¤ÎÏÀÅÀ¥¹¥Ð¥ê¡Ö£Á£Éµ¬À©¤Î·çÇ¡¤Ç¤¹¡×
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¿Ø±Ä¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÃæ½ýÆ°²èÊóÆ»¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â»Ô¿Ø±Ä¤¬ºòÇ¯¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤äº£Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¡¢Â¾¿Ø±Ä¤Ø¤ÎÃæ½ýÆ°²è¤ÎºîÀ®¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿ÏÇÊóÆ»¤ò¤á¤°¤ê¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤È½µ´©Ê¸½Õ¤¬Áê¼¡¤¤¤Çµ»ö¤òÄûÀµ¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Ï£±£µÆü¡¢°ìÏ¢¤Îµ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤¿¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤Ç¡¢£É£Ô²ñ¼ÒÂåÉ½¤Î¾¾°æ·ò»á¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤ÎºîÀ®»þ´ü¤Ëµ¿µÁ¤¬À¸¤¸¤¿¤È¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò°ìÉôºï½ü¤·¡¢µ»ö¤Î³ºÅö²Õ½ê¤ò½¤Àµ¡£
¡¡Íâ£±£¶Æü¤Ë¤Ï½µ´©Ê¸½ÕÅÅ»ÒÈÇ¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö°ìÉô¤ÎÆ°²è¤Ë»þ·ÏÎó¾å¤ÎÌäÂêÅÀ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢´ØÏ¢Æ°²è¤Î¸ø³«¤ò°ì»þÄä»ß¤·¡¢Ê»¤»¤ÆËÜÊ¸¤â½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£°ìÊý¤Ç¡Öº£²ó¤ÎÄûÀµ¤Ï°ìÉôÆ°²è¤Î»þ·ÏÎó¤Ë´Ø¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¹â»Ô»öÌ³½ê¤¬ÁíºÛÁª¤ä½°±¡Áª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ°²è¤Ê¤É¤ÇÂÐÎ©¸õÊä¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â´Ø·¸¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î£Ó£Î£Ó¾å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¿ÏÇ¤Îº¬´´¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¸µ»²±¡µÄ°÷¤ÇÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÀ¯Ä´²ñÄ¹Êäº´·ó¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹Êäº´¤Î²»´îÂ¿½Ù»á¤Ï£±£·Æü¡¢¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö¹ñ²ñ¤Ï¡Ø¿¿¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¾ì¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ø¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ñÎÁ¤Ç¿Í¤òÃÇºá¤¹¤ë¾ì¡Ù¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾Úµò¤Î¿¿µ¶¤¬¸Ç¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÄÉµÚ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²¾¤ËÂÐ¾Ý¤¬À¯Å¨¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÌ±¼ç¼çµÁ¤Î¼êÂ³¤¤È¤·¤Æ´í¤¦¤µ¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÌîÅÞ¤¬¤³¤ÎÌ·½â¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÄÉµÚ¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÀ¯¼£Åª¤Ê°Õ¿Þ¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÃæ½ýÆ°²è¤òµ¬À©¤¹¤ëË¡Î§¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç²»´îÂ¿»á¤Ï¤â¤¦£±¤Ä¤ÎÏÀÅÀ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£¡Ö£Á£Éµ¬À©¤Î·çÇ¡¤Ç¤¹¡£º£²óÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯·¿¤ÎÁªµóË¸³²Æ°²è¤òÄ¾ÀÜ¶Ø¤¸¤ëË¡Î§¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Î¡Øµõµ¶»ö¹à¸øÉ½ºá¡Ù¤ÏÁªµó´ü´ÖÃæ¡¢¸õÊä¼Ô¤Ø¤Îµõµ¶¤È¤¤¤¦Í×·ï¤¬¤¢¤ê¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»ºá¤âÅ¬ÍÑ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢£Á£ÉÀ¸À®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÁÛÄê¤·¤¿µ¬Äê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î©·ï¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¡££²£°£²£µÇ¯¤ËÀ®Î©¤·¤¿£Á£É´ðËÜË¡¤âÈ³Â§¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤ÍýÇ°Ë¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎË¡Åª¶õÇò¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í¿ÌîÅÞ¤òÄ¶¤¨¤ÆµÄÏÀ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¿¿µ¶¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾Úµò¤ÇÌîÅÞ¤ÎÄÉµÚ¤ÏÂ³¤¯¤Î¤«¡£°ìÊý¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤â¹ñ²ñÅúÊÛ¤ÎÄûÀµ¤ò¿½¤·½Ð¤ë¤Ê¤ÉÈ¯¸À¤Ë¥º¥ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£¿¿¼Â¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£