「美人３姉妹やないかい！」サッカー通女優が公開した“豪華なでしこコンビ”とのオフショットが話題沸騰 「これはズルすぎる」「代表黒ウェアかわいい」【W杯】
アイドルグループ・日向坂46の元メンバーで女優の影山優佳さんが公式SNSを更新。なでしこジャパンの主軸である長谷川唯（マンチェスター・シティ）、清水梨紗（リバプール）との豪華スリーショット写真を掲載し、ファンの喝采を浴びている。
圧倒的な知識と情報量でサッカー番組などに引っ張りだこの25歳は、今大会も動画配信サービス『DAZN』の中継ゲストとして現地入りしており、「カゲレポ」と称して日本代表の最新情報などをリポート中。そんななか、現地で旧知の間柄で仲良しのふたりと再会を果たしたようだ。まずは公式Ｘで「大好きなお姉さんたち。日本、イングランド、アメリカで集えててうれしい。来年には女子ワールドカップが開催されます！なのでブラジルでも会いたいです」と綴って、３人で寄り添う２枚を掲載した。
さらに続けざまに更新した公式インスタグラムでは別カットを投稿。こちらでは「唯ちゃん梨紗ちゃんに会えました。笑いすぎて帰りに腹筋が筋肉痛になってた笑 いつも気にかけてくださりありがとうございます。そして梨紗ちゃんHappy Birthday 来年は女子ワールドカップだよ〜！もう楽しみ！」と記し、自身のメガネ姿や街中を３人で散策する様子などを伝えた。影山さんは日本代表のエンブレムが入った黒いウェアを着こなしている。
SNSやネット上では続々とファンからの書き込みが。「美人３姉妹やないかい！」「目の保養になりました」「眼鏡美人」「この３人はズルすぎる可愛い」「勝利の女神さんたちですよね」「代表黒ウェアかわいい」「すごく素敵なつながりですね！」「ぐうの音も出ない天才たち」「みんなでブラジルで再会できるといいですね」などなど、枚挙に暇がないほどだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】影山優佳が公開した“なでしこ美女コンビ”との豪華３Ｓをチェック！
圧倒的な知識と情報量でサッカー番組などに引っ張りだこの25歳は、今大会も動画配信サービス『DAZN』の中継ゲストとして現地入りしており、「カゲレポ」と称して日本代表の最新情報などをリポート中。そんななか、現地で旧知の間柄で仲良しのふたりと再会を果たしたようだ。まずは公式Ｘで「大好きなお姉さんたち。日本、イングランド、アメリカで集えててうれしい。来年には女子ワールドカップが開催されます！なのでブラジルでも会いたいです」と綴って、３人で寄り添う２枚を掲載した。
さらに続けざまに更新した公式インスタグラムでは別カットを投稿。こちらでは「唯ちゃん梨紗ちゃんに会えました。笑いすぎて帰りに腹筋が筋肉痛になってた笑 いつも気にかけてくださりありがとうございます。そして梨紗ちゃんHappy Birthday 来年は女子ワールドカップだよ〜！もう楽しみ！」と記し、自身のメガネ姿や街中を３人で散策する様子などを伝えた。影山さんは日本代表のエンブレムが入った黒いウェアを着こなしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】影山優佳が公開した“なでしこ美女コンビ”との豪華３Ｓをチェック！