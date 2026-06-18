薬物依存からの回復を目指す元タレントの田代まさし氏（69）が17日、インスタグラムを更新。都内の駅で警察に職務質問され、尿検査を強要されたなどと報告した。

田代氏は「皆様にご報告します! 一昨日、アパリでの職員立ち会いのもと薬物検査をして陰性でしたとご報告をしたばかりなのに その次の日に高円寺駅で職務質問にあいました」と、定期的に自主的な薬物検査をしているNPO法人アパリにふれつつ、東京・高円寺駅で職務質問を受けたことを明かした。

そして「その旨を告げ鞄も身体検査も協力させて頂いたにも関わらず 薬物事犯は再犯率が高いという理由だけで派出所まで連れて行かれて尿検査を強要されました！」とその後の展開を記述。「出所して3年と7ケ月 真面目に努力していても、こういう扱いを受けてしまいます！ いつになったら、こういう扱いをされなくなるのでしょうか？ まぁこれも受け入れる道筋なのかなと思いご協力させて頂きましたが… きっちり陰性の判定を頂きました事をご報告致します！」とつづり、交番前で撮った笑顔の写真も掲載した。

田代氏は最近、自主的な薬物検査を定期的に行い、「陰性」が出るまでの一部始終を自身のYouTubeチャンネルの動画などで報告している。

田代氏は19年に覚醒剤取締法違反容疑などで逮捕。20年に懲役2年6カ月（うち6カ月は保護観察付き執行猶予2年）の判決で服役。22年、SNS上の投稿で「2022年10月27日に福島刑務所を出所しました」と報告していた。最近は、YouTube活動のほかライブ、アパレル販売など本格復活に向け発動の幅を広げている。