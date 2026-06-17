高嶺のなでしこ・星谷美来、8月末で卒業へ「前を向くための決断」卒業公演の開催も発表【コメント全文】
【モデルプレス＝2026/06/17】アイドルグループ・高嶺のなでしこの星谷美来が8月末をもって卒業することがわかった。6月17日、公式サイトを通じて発表された。
【写真】卒業発表のアイドル、ステージでの姿
公式サイトでは「星谷美来より申し出があり、8⽉末までの活動をもって、高嶺のなでしこから卒業することとなりました」と報告され、8月25日に卒業公演が開催されることも伝えられた。
さらに星谷はコメントを発表し「突然のご報告となってしまい、みなさまを驚かせてしまって本当にごめんなさい」と謝り、「高嶺のなでしことして全力で駆け抜けていく中で、これからの自分の将来について考えた時に、ここで一度立ち止まって、次のステップへの一歩を踏み出すことが、今の私には必要だと思い、卒業という道を選びました」と何度も自分自身と向き合った中で卒業の決断に至ったと告白。「決して後ろ向きな理由ではなく、未来へ前を向くための決断であることを、まず大好きなみなさまにお伝えさせてください」とつづり、「オーディションから始まったこの3年半、初めてのファンミーティングやツアー、海外公演など、たくさんの最高の景色を一緒に見ることができたことは、私にとって一生の宝物です」とメンバー、スタッフ、ファンへ感謝。「卒業まで残された時間は多くありませんが、応援してくださる大切なみなさまと過ごせる一分一秒を何よりも愛おしく、大切にしていきたいです」と伝えている。
高嶺のなでしこは、元ラストアイドルの3人を含むメンバーで2022年8月に結成。サウンドプロデュースは、ニコニコ動画やYouTubeなどの動画投稿サイトを中心に活動するクリエイターユニット・HoneyWorksが担当しており、HoneyWorks「可愛くてごめん」の公式カバーなどが、話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
高嶺のなでしこ メンバーの星谷美来より申し出があり、8⽉末までの活動をもって、高嶺のなでしこから卒業することとなりました。
こちらに際しまして、星谷美来の卒業公演の実施も確定いたしましたことをご報告させていただきます。
＜星谷美来卒業公演＞
日程：2026年8月25日(火)
場所：恵比寿 The Garden Hall
※詳細につきましては後日改めて発表させていただきます。
ファンの皆様、ご関係者の皆様には突然のお知らせとなり⼤変恐縮でございますが、卒業までの期間、引き続きあたたかい応援のほどよろしくお願い申し上げます。
以下、メンバーコメントを掲載いたします。
いつも温かい応援をいただき、ありがとうございます。この度、わたくし星谷美来はグループを卒業いたします。突然のご報告となってしまい、みなさまを驚かせてしまって本当にごめんなさい。
今日までたくさん考え、何度も何度も自分自身と向き合ってきました。高嶺のなでしことして全力で駆け抜けていく中で、これからの自分の将来について考えた時に、ここで一度立ち止まって、次のステップへの一歩を踏み出すことが、今の私には必要だと思い、卒業という道を選びました。決して後ろ向きな理由ではなく、未来へ前を向くための決断であることを、まず大好きなみなさまにお伝えさせてください。
オーディションから始まったこの3年半、初めてのファンミーティングやツアー、海外公演など、たくさんの最高の景色を一緒に見ることができたことは、私にとって一生の宝物です。大好きなメンバーと、いつも支えてくださったスタッフの方々、そして何より、どんな時も味方でいてくれたファンのみなさんと出会えた私は、本当に幸せ者です。
メンバーと一緒に美味しいものを食べたり、他愛もないことで笑い合ったり、時には辛いこともありました。そんな中で、メンバーや家族、いつも途切れることのない温かい愛情を注ぎ続けてくださったファンのみなさんのおかげでここまで歩んでこれました。
ライブやイベントの時に、みなさんが「みくる愛してるよ」と真っ直ぐに伝えてくれるその想いが、私は本当に、心の底から嬉しかったです。みなさんの声援や、優しさに満ちた笑顔、温かい言葉に、私は何度も何度も救われました。
ファンのみなさんがいなければ、私はここまで走ってくることはできませんでした。心から、感謝しています。本当にありがとうございます。
卒業まで残された時間は多くありませんが、応援してくださる大切なみなさまと過ごせる一分一秒を何よりも愛おしく、大切にしていきたいです。
これまでいただいた溢れるほどのたくさんの愛に、最後まで高嶺のなでしこの一員として、感謝の気持ちを精一杯お返ししていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。
星谷美来
【Not Sponsored 記事】
【写真】卒業発表のアイドル、ステージでの姿
◆星谷美来、卒業発表
公式サイトでは「星谷美来より申し出があり、8⽉末までの活動をもって、高嶺のなでしこから卒業することとなりました」と報告され、8月25日に卒業公演が開催されることも伝えられた。
◆高嶺のなでしこ、2022年8月に結成
高嶺のなでしこは、元ラストアイドルの3人を含むメンバーで2022年8月に結成。サウンドプロデュースは、ニコニコ動画やYouTubeなどの動画投稿サイトを中心に活動するクリエイターユニット・HoneyWorksが担当しており、HoneyWorks「可愛くてごめん」の公式カバーなどが、話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆発表全文
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
高嶺のなでしこ メンバーの星谷美来より申し出があり、8⽉末までの活動をもって、高嶺のなでしこから卒業することとなりました。
こちらに際しまして、星谷美来の卒業公演の実施も確定いたしましたことをご報告させていただきます。
＜星谷美来卒業公演＞
日程：2026年8月25日(火)
場所：恵比寿 The Garden Hall
※詳細につきましては後日改めて発表させていただきます。
ファンの皆様、ご関係者の皆様には突然のお知らせとなり⼤変恐縮でございますが、卒業までの期間、引き続きあたたかい応援のほどよろしくお願い申し上げます。
以下、メンバーコメントを掲載いたします。
◆コメント全文
いつも温かい応援をいただき、ありがとうございます。この度、わたくし星谷美来はグループを卒業いたします。突然のご報告となってしまい、みなさまを驚かせてしまって本当にごめんなさい。
今日までたくさん考え、何度も何度も自分自身と向き合ってきました。高嶺のなでしことして全力で駆け抜けていく中で、これからの自分の将来について考えた時に、ここで一度立ち止まって、次のステップへの一歩を踏み出すことが、今の私には必要だと思い、卒業という道を選びました。決して後ろ向きな理由ではなく、未来へ前を向くための決断であることを、まず大好きなみなさまにお伝えさせてください。
オーディションから始まったこの3年半、初めてのファンミーティングやツアー、海外公演など、たくさんの最高の景色を一緒に見ることができたことは、私にとって一生の宝物です。大好きなメンバーと、いつも支えてくださったスタッフの方々、そして何より、どんな時も味方でいてくれたファンのみなさんと出会えた私は、本当に幸せ者です。
メンバーと一緒に美味しいものを食べたり、他愛もないことで笑い合ったり、時には辛いこともありました。そんな中で、メンバーや家族、いつも途切れることのない温かい愛情を注ぎ続けてくださったファンのみなさんのおかげでここまで歩んでこれました。
ライブやイベントの時に、みなさんが「みくる愛してるよ」と真っ直ぐに伝えてくれるその想いが、私は本当に、心の底から嬉しかったです。みなさんの声援や、優しさに満ちた笑顔、温かい言葉に、私は何度も何度も救われました。
ファンのみなさんがいなければ、私はここまで走ってくることはできませんでした。心から、感謝しています。本当にありがとうございます。
卒業まで残された時間は多くありませんが、応援してくださる大切なみなさまと過ごせる一分一秒を何よりも愛おしく、大切にしていきたいです。
これまでいただいた溢れるほどのたくさんの愛に、最後まで高嶺のなでしこの一員として、感謝の気持ちを精一杯お返ししていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします。
星谷美来
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