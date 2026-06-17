俳優北山宏光（40）が17日、都内で、主演する映画「氷血」（内藤瑛亮監督、7月3日公開）完成披露舞台あいさつに出席した。

同作は雪に閉ざされた世界を舞台に、家族の平穏な日常が白い怪異に侵されていく様子を描いたホラー映画。

ホラー初主演。「怖いのが苦手なので逆に面白いなと。見る側から作る側になって、新しい挑戦だった」とした。また、「本を読んで、芝居と恐怖の二軸で描かれていたので」とオファーを受けた経緯を明かした。

観測史上最大寒波の中での撮影となった。「想像を超える寒さだったけど、映像にしたらとんでもなく良かった」と胸を張った。

雪にまつわる撮影エピソードに「あるべきものがなくなっている恐怖」を挙げた。「雪で曲がるべき道が認識できず、マネジャーと2人で迷子になったのは怖かった。作品を見てもらえれば雪の状況が分かると思う」とすると、「やっぱり寒さは苦手かなって」と苦笑い。

同作では“雪女”が登場する。「至る所にちょろちょろいるので、1回では分からないと思う。何度も見て、ぜひ探して欲しい」とまるで“ウォーリーを探せ”的な楽しみ方も提案した。

「完成したものを見て映像から冷気を感じた。ぜひ大きなスクリーンで冷気、恐怖を味わっていただけたら」と呼びかけた。