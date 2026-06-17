来週6月24日（水）よる7時 日本テレビ系で放送の「有吉の壁 2時間SP」では新企画をお届け。「×が出たら即帰宅！100万円争奪おもしろサバイバル」と題して、35組の壁芸人たちが即興ネタで勝負！

一番多く○を獲得した芸人が100万円を獲得出来る。ただし有吉から一度でも×が出たら、その時点で即帰宅の超スパルタルール！M-1王者のたくろうも初参戦。賞レースチャンピオンたちがひしめく中、優勝するのは誰なのか？

「有吉の壁」初のサバイバルネタバトルは3ステージ制。第1ステージは【よみうりランド】、第2ステージは【学校】、第3ステージは【アソビル横丁】を舞台に即興でおもしろい人になりきり、有吉を笑わせる。

披露されたネタの総数は250ネタ超え。最初の脱落はまさかの賞レースチャンピオン!? 誰が勝ち残るのか？お笑い100%バトルをお楽しみに！

◆出演

MC：有吉弘行

アシスタント：佐藤栞里

出演者：

友近、西田幸治（笑い飯）／三四郎、シソンヌ、ジャングルポケット、タイムマシーン3号、チョコレートプラネット、ハナコ、パンサー／囲碁将棋、今井らいぱち、インポッシブル、ウエストランド、蛙亭、カカロニ、かが屋、ガクテンソク、かもめんたる、きつね、空気階段、さや香、たくろう、どぶろっく、トム・ブラウン、ななまがり、錦鯉、ぱーてぃーちゃん、春とヒコーキ、ファイヤーサンダー、マヂカルラブリー、や団、U字工事、四千頭身、ラバーガール／とにかく明るい安村 ほか